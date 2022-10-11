Черты, из-за которых женщин не брали замуж в Средние века

Современные понятия о красоте и привлекательности, конечно, значительно отличаются от тех, что были несколько сотен лет назад. То, что сейчас считается эталоном женственности, тогда было совершенно неприемлемым. Узнайте, вышли ли бы вы замуж в средние века?

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Современный мир старается отказаться от строгих рамок привлекательности: на подиум выходят плюс сайз модели, а каждый тип внешности имеет своих поклонников. Но несколько сотен лет назад дела обстояли совершенно иначе: считалось, что определенные черты говорят о характере их обладательницы, поэтому к ним относились с особым вниманием. Из-за некоторых особенностей внешности женщину могли не взять замуж.

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Большая грудь

Сейчас эффектное декольте считается признаком женственности и привлекательности, но в Средние века большая грудь считалась уделом простолюдинок. Ее всячески скрывали, чтобы понравиться мужчинам. Грудь перебинтовывали, девушки носили жесткие корсеты, а самые смелые прибегали к свинцовым плитам, которые служили прессом, тормозящим развитие молочных желез. О том, как это вредит здоровью, никто не задумывался. Лишь несколько столетий спустя грудь вошла в моду и ее начали подчеркивать корсетами и декольте.

Изящная фигура

Современные девушки стремятся не просто к худобе, а к гармоничным пропорциям — выраженной талии, аппетитным ягодицам. Но в средние века в почете были мальчишеские фигуры, достаточно худые тела без выразительных изгибов. Слишком выраженные «песочные часы» считались признаком колдовских сил, которые применяет женщина, конечно, брать замуж ведьму никто не стремился.

Родинки на лице и теле

Мэрилин Монро стала законодательницей моды, ее знаменитую родинку на лице девушки иногда подрисовывают до сих пор. А в Средние века знаменитую блондинку, скорее всего, сожгли бы на костре. Родинки и родимые пятна относились к изъянам и даже имели славу «меток дьявола» — именно по их наличию определяли «ведьм», которых позже ждали пытки и неминуемая смерть. Конечно, увидев на лице понравившейся девушки родинку, мужчина тут же передумывал на ней жениться.

Рыжие локоны

Яркие, отливающие медью прядей стали визитной карточкой многих актрис. Такую девушку точно невозможно не заметить, ведь она похожа на теплый огонек свечи. Вероятно, именно поэтому в средние века рыжие волосы были точным признаком ведьмы: она выглядела слишком броско и ярко среди серого окружения. Жениться на золотых девушках не спешили: велик был риск слишком быстро стать вдовцом.

Яркие глаза

Сколько времени вы тратите ежедневно, чтобы сделать взгляд ярким и выразительным? Каждая девушка старается подчеркнуть глаза — макияжем, нарощенными ресницами, специальными линзами. А в Средние века актуальным считалось отсутствие ярких бровей и ресниц. Девушки специально сбривали их, выщипывали, избегали макияжа глаз.

Румянец