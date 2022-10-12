Мужчина изучил выигрышные числа в лотерее и сорвал джекпот

Житель американского города Балтимор, штат Мэриленд, изучил числа, выпадавшие в течение 20 лет на розыгрышах лотереи, и составил выигрышную комбинацию, которая принесла ему более 50 тысяч долларов (трех миллионов рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.

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77-летний американец рассказал, что использовал этот набор чисел в течение нескольких лет, прежде чем сорвал джекпот. «Я запомнил числа и группы чисел от некоторых выигрышей. Они просто запали мне в голову», — объяснил он.

Во время розыгрыша, который показывали по телевизору, мужчина сразу же узнал свою комбинацию и позвонил на горячую линию лотереи, чтобы проверить, действительно ли он выиграл. Ранее несколько раз выпадали по четыре из пяти указанных им чисел, и он не ожидал, что когда-нибудь выпадут все пять.

Выигрыш составил 50 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей). Полученные деньги мужчина потратит на новый автомобиль.