Ученые назвали мифом внезапные озарения и крики "эврика" в науке

Прорывы в науки в подавляющем большинстве случаев связаны с плановой работой и опорой на труды предшественников, а не с озарениями. Об этом пишут ученые в книге "Креативность ученых и инженеров", опубликованных научным издательством IOP Publishing.

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"Хотя "момент Эврики" представляет собой замечательную историю [как художественный элемент] — гениальный изобретатель неожиданно создает новое великолепное устройство, гениальный ученый бежит к своему столу, чтобы записать великое уравнение, но прозаическая истина состоит в том, что творчество — это очень тяжелая работа, часто в течение длительного времени и основанная на труде других" , — объясняет Деннис Шервуд, исследователь природы инноваций.

Авторы описывают так называемый закон Кестлера, согласно которому новые концепции появляются на основе уже существующих, но не связанных элементов. Примерном работы этого закона можно считать научную карьеру Альберта Эйнштейна. В массовой культуре специальная теория относительности часто подается как творение одинокого гения, но если открыть сам оригинал работы, видно, что она во многом состоит из ссылок на предшественников, в том числе Джеймса Максвелла и Хенрика Лоренца.