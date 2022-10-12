Могли ли вулканы спровоцировать вымирание древних китов

Новые исследования показывают, что период интенсивного вулканизма в Центральных Андах может быть недостающим звеном в истории прошлых изменений климата, которые привели к вымиранию древних морских млекопитающих.

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Хотя мы часто слышим о важной роли антропогенных выбросов углекислого газа в современном климате, большая часть нашего понимания нынешнего и будущего климата основана на долгой истории переменчивого климата Земли. Многие факторы влияют на круговорот углерода - углерод перемещается между атмосферой, океанами, горными породами, почвой и живыми существами. Между 7,6 и 5,4 миллионами лет назад планета пережила период резкого похолодания, известный как позднемиоценовое похолодание. Это сопровождалось масштабными изменениями в сообществах растений и животных как на суше, так и в океанах. До недавнего времени это похолодание объяснялось вымыванием углекислого газа из атмосферы в результате силикатного выветривания Гималаев.

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Ученые предлагают другой фактор, способствующий этому, - значительное усиление вулканизма в Андах около семи миллионов лет назад. Они объясняют, что Анды были расположены так, чтобы доставлять пепел в Тихий и Атлантический океаны, обеспечивая питательными веществами мировой океан, что послужило толчком к бурному развитию жизни. Небольшие морские организмы, называемые диатомовыми, использовали эти питательные вещества для процветания, и, в свою очередь, морские млекопитающие, питавшиеся ими, такие как киты, также процветали. Учитывая их огромный размер, большое количество морских млекопитающих могло накапливать много углерода. Выбрасывая свои отходы на мелководье, киты возвращают питательные вещества обратно в сообщества диатомовых, и этот цикл продолжается.

"Но, возможно, это был случай, когда они сами способствовали своей гибели", - объясняет один из авторов работы.

Слишком большое количество питательных веществ в воде может привести к токсичному цветению водорослей - это один из возможных факторов стресса, который способствовал вымиранию, последовавшему за периодом расцвета жизни. Другая возможность заключается в том, что пепел от продолжающегося вулканизма мог отравить воздух.