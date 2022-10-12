Покров Пресвятой Богородицы: дата, приметы, история праздника

Православная церковь 14 октября отмечает великий для верующих праздник - Покров Пресвятой Богородицы. В этом году он выпал на пятницу. Что это за день, почему он так важен для христиан, какая у него история и какие связанные с ним приметы существуют в народе? Рассказываем в материале «Рамблера».

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История праздника Покров Пресвятой Богородицы

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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы имеет истоки еще в X веке. В его основе лежит история о явлении юродивому Андрею Константинопольскому Божьей Матери. Как гласят предания, Византия подверглась атакам варваров. Они очень близко подошли к стенам столицы. В ту ночь весь город молился о спасении от врагов во Влахернском храме в Константинополе, где находились одеяния Богородицы. Одним из них был известный христианский святой Андрей Константинопольский. По преданию Богородица явилась ему, когда он молился. Святой увидел идущую по воздуху Деву Марию. Озаренная светом, она была в окружении ангелов и проносила над молящимися в храме свой покров - платок.

«…сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом», - описывал позднее видение Андрея Константинопольского Димитрий Ростовский.

Богородица распростерла свой омофор, покрывало для головы, и защитила Константинополь от варваров, а жителей города – от погибели. Поднялась буря и размела корабли врагов.

«…воздевая руки к Богу, всю ночь мы просили у Него помилования, возложив на Него все свои надежды, тогда избавились от несчастья, тогда сподобились отмены окружавших нас бедствий. Тогда мы увидели рассеяние грозы и узрели отступление гнева Господня от нас. Ибо мы увидели врагов наших удаляющимися, и город, которому угрожало расхищение, избавившимся от разорения», - писал патриарх Фотий о произошедшем.

Спустя два века, в 1164 году, историю о явлении Богородицы во Влахернском храме в Константинополе прочел святой князь Андрей Боголюбский. Он вдохновился видением своего покровителя и учредил в честь события на Руси праздник Покрова Пресвятой Богородицы. По старом стилю он праздновался 1 октября, по новому стилю – 14 октября. Тогда же в XII веке началось строительство первых церквей в честь Покрова Божией Матери. Одной из них была белокаменная церковь Покрова на Нерли во Владимирской области. Увидеть ее можно и сейчас.

В Покров Пресвятой Богородицы вспоминают о покровительстве Деве Марии, ее доброте и готовности прийти на помощь. Церковные службы проходят вечером 13 октября, за день до праздника. На них верующие молятся о защите своего дома от несчастий, здоровье близких и исцелении.

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Что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы

В Покров день нельзя ругаться как с близкими, так и с незнакомцами. Считается, что в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в голове должны быть только чистые помыслы. Наши предки считали, что это время надежд.

Плохой приметой считается выполнять домашние дела 14 октября – убираться, стирать. Исключение составляет готовка, так как в этот день принято звать гостей: чем щедрее прием, тем больше в доме будет денег. Хозяйки издревле готовили пирожки и угощали ими соседей. Нельзя было забывать и про Домового. Ему за печкой тоже ставили чашку с молоком, чтобы задобрить.

Злоупотреблять спиртными напитками и чревоугодствовать. В Покров Пресвятой Богородицы православные не придерживаются поста, поэтому можно не ограничивать себя в пище, однако переедать в этот день все-таки не стоит.

Еще один запрет касается гадания. Многие девушки на Руси в ночь на Покров день гадали на суженого, но лучше этого не делать. Как считает церковь, любые магические ритуалы – от лукавого. В народе праздник Покрова Пресвятой Богородицы называли просто Покров день – встреча осени с зимой, а еще: Третья Пречистая, Свадебник, Первое зазимье, Покров-Батюшка или Засидки. В эту дату было большое количество примет и запретов. Например:

Свадебные приметы на Покров день

Наши предки на Руси связывали Покров день с началом зимнего свадебного сезона. Заключить брак 14 октября считается очень хорошей приметой. Согласно поверьям, свадьба в этот день – залог крепкого союза. Если еще пошел снег, супруги будут счастливыми. Вот еще несколько примет на Покров Пресвятой Богородицы:

Незамужним девушкам 14 октября нужно покрывать голову платком. Считалось, что покров поможет найти своего суженого.

Если молодой человек ухаживает за девушкой на Покров, в скором времени он сделает ей предложение руки и сердца.

Если незамужняя девушка раньше всех поставит свечку Богородице в храме, она быстрее всех найдет своего возлюбленного и вступит в брак.

Погодные приметы на Покров