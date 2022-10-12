Покров Пресвятой Богородицы: дата, приметы, история праздника

Православная церковь 14 октября отмечает великий для верующих праздник - Покров Пресвятой Богородицы. В этом году он выпал на пятницу. Что это за день, почему он так важен для христиан, какая у него история и какие связанные с ним приметы существуют в народе? Рассказываем в материале «Рамблера».
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы имеет истоки еще в X веке. В его основе лежит история о явлении юродивому Андрею Константинопольскому Божьей Матери. Как гласят предания, Византия подверглась атакам варваров. Они очень близко подошли к стенам столицы. В ту ночь весь город молился о спасении от врагов во Влахернском храме в Константинополе, где находились одеяния Богородицы. Одним из них был известный христианский святой Андрей Константинопольский. По преданию Богородица явилась ему, когда он молился. Святой увидел идущую по воздуху Деву Марию. Озаренная светом, она была в окружении ангелов и проносила над молящимися в храме свой покров - платок.
«…сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом», - описывал позднее видение Андрея Константинопольского Димитрий Ростовский.
Богородица распростерла свой омофор, покрывало для головы, и защитила Константинополь от варваров, а жителей города – от погибели. Поднялась буря и размела корабли врагов.
«…воздевая руки к Богу, всю ночь мы просили у Него помилования, возложив на Него все свои надежды, тогда избавились от несчастья, тогда сподобились отмены окружавших нас бедствий. Тогда мы увидели рассеяние грозы и узрели отступление гнева Господня от нас. Ибо мы увидели врагов наших удаляющимися, и город, которому угрожало расхищение, избавившимся от разорения», - писал патриарх Фотий о произошедшем.
Спустя два века, в 1164 году, историю о явлении Богородицы во Влахернском храме в Константинополе прочел святой князь Андрей Боголюбский. Он вдохновился видением своего покровителя и учредил в честь события на Руси праздник Покрова Пресвятой Богородицы. По старом стилю он праздновался 1 октября, по новому стилю – 14 октября. Тогда же в XII веке началось строительство первых церквей в честь Покрова Божией Матери. Одной из них была белокаменная церковь Покрова на Нерли во Владимирской области. Увидеть ее можно и сейчас.
В Покров Пресвятой Богородицы вспоминают о покровительстве Деве Марии, ее доброте и готовности прийти на помощь. Церковные службы проходят вечером 13 октября, за день до праздника. На них верующие молятся о защите своего дома от несчастий, здоровье близких и исцелении.
Наши предки на Руси связывали Покров день с началом зимнего свадебного сезона. Заключить брак 14 октября считается очень хорошей приметой. Согласно поверьям, свадьба в этот день – залог крепкого союза. Если еще пошел снег, супруги будут счастливыми. Вот еще несколько примет на Покров Пресвятой Богородицы:
Как мы уже писали ранее, на Руси люди считали, что Покров день – это встреча осени с зимой. По 14 октября судили, какой будет предстоящая зима. Если день выдался теплым, то и зима будет теплой. Если 14 октября не выпал снег, это значит, что его не будет до декабря. Однако, если к Покрову дню успели облететь все листья на деревьях, зима будет суровой: холодной и ветреной.