В Греции обнаружили древний храм Посейдона, о котором писал античный историк

Археологи обнаружили древнее святилище, посвященное богу Посейдону Самийскому. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и спорта Греции.

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Остатки постройки обнаружили на полуострове Пелопоннес в античном регионе Трифилия. В нем находился город Самик, знаменитый благодаря роскошному храму Посейдона. В том числе, его упоминает греческий историк Страбон в труде "География".

Согласно описанию, рядом с храмом находилась оливковая роща, и ее содержали на взносы всех жителей Трифилии. Теперь Эрофили-Ирис Колиа из Управления древностей Элиды и его коллеги, видимо, смогли обнаружить руины этого храма после многих лет предварительных поисков. Они состоят из фундамента большого здания, ширина которого достигала 9,4 метра, а толщина — 0,8 метра.