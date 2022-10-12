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59 минут назад

В Греции обнаружили древний храм Посейдона, о котором писал античный историк

Газета.Ru

Археологи обнаружили древнее святилище, посвященное богу Посейдону Самийскому. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и спорта Греции.

В Греции обнаружили древний храм Посейдона, о котором писал античный историк
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Остатки постройки обнаружили на полуострове Пелопоннес в античном регионе Трифилия. В нем находился город Самик, знаменитый благодаря роскошному храму Посейдона. В том числе, его упоминает греческий историк Страбон в труде "География".

Согласно описанию, рядом с храмом находилась оливковая роща, и ее содержали на взносы всех жителей Трифилии. Теперь Эрофили-Ирис Колиа из Управления древностей Элиды и его коллеги, видимо, смогли обнаружить руины этого храма после многих лет предварительных поисков. Они состоят из фундамента большого здания, ширина которого достигала 9,4 метра, а толщина — 0,8 метра.

Судя по данным геофизического исследования, длина сооружения составляла около 28 метров. Ученые выявили пронаос — пристройку перед входом в античный храм (преддверие), а также два внутренних помещения, на полу которых находился слой плитки. Одно из них археологи идентифицировали в качестве целлы. Среди найденных в храме артефактов оказалась фрагментированная мраморная чаша — характерный сосуд ритуального назначения. Ранее в Казахстане нашли стоянку для разделки животных каменного века.

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