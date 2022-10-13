Девушка два года ездила в несуществующий офис, чтобы радовать родителей

Джейн Лу из Австралии в течение двух лет исправно ездила на работу, которой, как оказалось, не существует. Девушка не хотела расстраивать мать и отца. Оказалось, что Джейн бросила нелюбимый офис и открыла собственное дело, но родителям признаться побоялась. И тем не менее девушка приносила в семью стабильный доход, так что скрываться получалось успешно.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Семья героини истории переехала из Китая в Австралию. По классике, родители девочки хотели, чтобы дочь «выросла успешным человеком», и желали ей карьеру врача, юриста или экономиста. Джейн закончила колледж и даже устроилась на высокооплачиваемую работу. Вот только работа «на чужого дядю» была ей не по душе.

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В итоге Джейн решилась бросить нелюбимую работу и открыла собственное дело. Но признаться в этом родителям ей не хватало духу.

«Мне приходилось притворяться перед родителями, что я всё ещё работаю бухгалтером. Я жила дома, поэтому каждый день вставала рано и надевала костюм для "работы"», — вспоминает Джейн.

К тому же девушка пыталась не сглазить свой стартап. «Я не хотела, чтобы меня постоянно спрашивали о том, что я делаю. Было и так достаточно сложно пытаться убедить себя в своём решении и продолжать идти вперёд при каждой неудаче на этом пути», — поделилась с журналистами бизнесвумен.

Первое дело Джейн прогорело. Но затем, в 2010 году, она запустила свой интернет-магазин модной одежды Showpo. Кстати, Лу призналась, что родители знали о существовании магазина, но думали, что это просто «лишняя копеечка» в семью.

И так продолжалось два года: Джейн каждое утро исправно выезжала на несуществующую работу, но сворачивала в библиотеку, откуда управляла магазином. Товар она хранила в родительском гараже. Затем денег стало хватать на аренду собственного склада.

И вот спустя время её бизнес всё же «выстрелил». Дело стало приносить небывалый доход. Девушка даже погасила родительскую ипотеку, купила новую машину и раскрыла карты: «Мам, пап, я уже давно не на зарплате». Шок, слёзы, хеппи-энд.