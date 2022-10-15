Бизнесмен из Индии подозревал джинна в краже золотых украшений

У бизнесмена индийского города Мумбаи стали пропадать из дома золотые украшения, после чего он начал подозревать в кражах настоящего джинна.

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Общая стоимость похищенного превысила четыре миллиона рупий (более трех миллионов рублей). Индиец обратился в полицию только спустя несколько месяцев, когда, помимо золота, у него исчезла крупная сумма денег. По его заявлениям, он понял, что золото ворует не джинн, так как он убежден, что джиннам вообще не интересны наличные деньги. Их интересует только золото.