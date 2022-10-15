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1 час назад

Бизнесмен из Индии подозревал джинна в краже золотых украшений

Passion.ruиещё 2

У бизнесмена индийского города Мумбаи стали пропадать из дома золотые украшения, после чего он начал подозревать в кражах настоящего джинна.

Бизнесмен из Индии подозревал джинна в краже золотых украшений
Фото: Passion.ruPassion.ru

Общая стоимость похищенного превысила четыре миллиона рупий (более трех миллионов рублей). Индиец обратился в полицию только спустя несколько месяцев, когда, помимо золота, у него исчезла крупная сумма денег. По его заявлениям, он понял, что золото ворует не джинн, так как он убежден, что джиннам вообще не интересны наличные деньги. Их интересует только золото.

Полиция провела расследование и сразу же вышла на след вора – им оказалась 12-летняя родственница бизнесмена, которой помогали брат и двое друзей. «Криминальная детская организация» регулярно таскала золотые украшения в доме бизнесмена. И если бы они не утащили наличные деньги, вероятно, бизнесмен по-прежнему подозревал бы джинна в кражах, и не вызывал бы полицию.

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