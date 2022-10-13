Мужчина планирует разделить выигранные деньги с близкими и потратить на отдых с супругой.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Житель Волгограда выиграл в лотерею крупную сумму – 1 миллион рублей. По его словам, участие в лотерее давно стало увлечением, обычно он покупает билеты на праздники, однако в этот раз сделал исключение.

Новоиспеченный миллионер проверял результаты тиража по телепередаче и, по его словам, отреагировал на новость о выигрыше спокойно: испытал радость, но бурных эмоций не было.

"Позвал жену и позвонил сыновьям. Никто мне не поверил сначала, подумали, что шучу!" – приводят слова победиля на сайте гослотереи.