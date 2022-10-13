Семья с четырьмя детьми выиграла деньги на новый автомобиль

Семья с 4 детьми из поселка Новосмолинский Нижегородской области выиграла деньги на новый автомобиль в лотерее. Об этом сообщает пресс-служба лотереи. Наталья и Евгений Филипповы выиграли 600 тысяч рублей в январе 2021 года. Денежный приз помог паре приобрести новый более просторный автомобиль для большой семьи.