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17 минут назад

Семья с четырьмя детьми выиграла деньги на новый автомобиль в лотерее

Нижегородская правда

Семья с 4 детьми из поселка Новосмолинский Нижегородской области выиграла деньги на новый автомобиль в лотерее. Об этом сообщает пресс-служба лотереи. Наталья и Евгений Филипповы выиграли 600 тысяч рублей в январе 2021 года. Денежный приз помог паре приобрести новый более просторный автомобиль для большой семьи.

Семья с четырьмя детьми выиграла деньги на новый автомобиль
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

«К моменту выигрыша мы были в ожидании рождения нашей четвертой дочки», — поделилась Наталья.

Победители потратили деньги на семейное путешествие по Волге в Нижнем Новгороде, обновление автомобиля и мелкие подарки: гаджеты для старшей дочери, инструменты и посудомоечную машину.

«Наша семья увеличилась, поэтому в старой машине мы уже не помещались. Пришлось купить семиместную машину, чтобы моим любимым девочкам было комфортно», — говорит Евгений.

Истории,Наталья Филиппова,Евгений Филиппов,
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