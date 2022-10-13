Главные тайны заброшенного коллайдера в Протвино

На границе Московской и Калужской областей под городом Протвино спрятано огромное сокровище, стоимость которого, по самым скромным подсчетам, несколько десятков миллиардов рублей. Использовать эти богатства сегодня вряд ли получится — ценность они имеют лишь для истории науки. Речь об ускорительно-накопительном комплексе (УНК), который должен был стать основой первого в мире протон-протонного коллайдера на сверхпроводящих магнитах.

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Серпухов 7, «У-70» и персональный Чернобыль

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Именно под таким названием в 1960 году здесь был заложен рабочий поселок. Тогда же начались работы по созданию протонного ускорителя «У-70». До 1972 года он был крупнейшим в мире полем для экспериментов над элементарными частицами.

В 1965 году Серпухов 7 был переименован в Протвино, а двумя годами позже ускоритель «У-70» был запущен и на нем началась активная научно-исследовательская деятельность. Точно неизвестно, сколько открытий в области элементарных частиц и ядерной физики было сделано на ускорителе, так как эти данные были в СССР секретными. А вот информация о несчастном случае, названном «персональным Чернобылем», все-таки просочилась в иностранную прессу, правда, много лет спустя. В частности, об этом писала Маша Гессен в своей статье «Будущие руины ядерного века» для журнала «Wired».

В 1978 году во время эксперимента из-за сбоя фокусирующего оборудования случилось ЧП и пучок протонов радиационной дозой 300 тыс. рентген прошел через голову физика А. П. Бугорского. Считалось, что такое излучение способно убить человека если не мгновенно, то в очень короткий срок. Ученого экстренно увезли в больницу, фактически для наблюдений за его смертью. Но Бугорский выжил и вскоре пошел на поправку. Он полностью оглох на левое ухо, однако его умственные способности не пострадали и, спустя два года, он защитил докторскую диссертацию.

Несбывшиеся перспективы

В 1980 году было принято решение о строительстве на базе «У-70» большого коллайдера диаметром 21 км (это сравнимо с кольцевой линией Московского метрополитена). Тремя годами позже начались работы по строительству тоннеля и продолжались 11 лет. В 1994-м после окончания проходки основного кольцевого тоннеля и введения в строй первого участка УНК дальнейшие работы были остановлены из-за недостатка финансирования. К проекту планировали вернуться, поэтому объект был законсервирован и до сих пор находится в этом же состоянии.