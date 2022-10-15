Почему в России царь, а в Европе король

Западно-европейских монархов средневековые хронисты всегда называли королями, а восточно-европейских — царями. "Рамблер" выяснил, откуда взялась эта традиция.

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Титул «царь» был образован от имени римского диктатора Гая Юлия Цезаря. Еще при жизни он был признан величайшим полководцем, а его имя ознаменовывало победу.

При этом «цезарь» не соответствовал современному понятию «царь», а означал именно «победитель». В свою очередь царей в Риме именовали титулом «rех».

Римская империя пала, а титул сохранился и продолжил существовать в Византии. В 988 году, когда киевский князь Владимир принял христианство и приобщил Русь к византийской культуре, возникла идея о том, что Москва — это третий Рим.

Владимир утверждал, что Русь — это самое сильное православное государство, которая может считаться преемницей Римской империи. Так, в 1547 году Иван Грозный принял титул Цезарь, сокращенно царь. Таким образом, Иван Грозный официально является первым русским царём.

Термин «король», в свою очередь, появился от имени франкского императора Карла Великого. В VIII веке деятель завоевал всю Западную и Центральную Европу, а затем объявил о возрождении Рима.

На основе его завоеваний была сформирована Священная Римская империя. Благодаря его заслугам, всех западных монархов стали именовать королями.

В Средние века королевские титулы раздавал Папа Римский. Без его благословения католический монарх не мог возглавить страну. В православном мире это не имело значения.

Это условие и есть главное отличие царя от короля. Царь — император, покровитель всех православных христиан, а король — просто монарх.