Каратэ и религия: 5 самых необычных запретов СССР

Советский Союз имел одно из самых строгих законодательств своего времени. И иногда это проявлялось в довольно необычных запретах. Противозаконными становились вполне обыденные для современного человека вещи. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

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Каратэ

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Самым странным можно назвать запрет, который ввели в 1981 году. Японское боевое искусство было очень популярно в СССР с шестидесятых годов, поэтому огромная популярность каратэ вызывала отток спортсменов из других видов спорта.

Причины были и политическими. В каратэ есть культура учителя, что подразумевает формирование иерархичной группы с сильным лидером, чего советская власть очевидно боялась. К тому же, именно из бывших спортсменов вышла основная часть бандитов 90-х годов.

Леворукость

Дисциплина была частью системы образования, которая граничила с насилием. Например, леворукость воспринималась как отклонение от нормы. Власти и соответственно педагоги считали, что левшам будет тяжелее работать и идти на войну, так как оружие предназначалось только для правшей.

В1985 году Минздрав подтвердил, что практика переквалификации наносит вред психическому здоровью ребенка и разрешило писать левой рукой в школах.

Европа

Этот запрет вспомнит большинство людей старшего поколения, его до сих пор опасаются выходцы из СССР. Сейчас выехать из страны сложно, но можно, а раньше запрет на выезд был тотальным. Чтобы выехать за границу, нужно было веское основание.

Уехать из СССР могли только лучшие специалисты, которые проходили специальную комиссию. Они должны были быть преданны партии и демонстрировать идеальный образ советского гражданина.

Жвачка

В Советском Союзе жвачка была культовым продуктом, о котором мечтал абсолютно каждый ребенок. До 1976 года получить запретную сладость можно было только от иностранных туристов.

Из-за жвачки даже произошла трагедия в Сокольниках. 10 марта 1975 года на товарищеском матче между юниорами Канады и ЦСКА канадские хоккеисты стали разбрасывать толпе жвачку Wrigley’s. Образовалась давка, в ходе которой погиб 21 человек.

Религия

СССР официально был атеистическим государством. О своих духовных взглядах запрещено было говорить в образовательных учреждениях и СМИ. Также религиозными не могли быть члены КПСС.