День в истории: взятие Казани, герои Сталинградской битвы и "Стена любви" на Монмартре

Чем примечательна дата 15 октября?

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Взятие Казани, памятник Рудольфу Нуриеву

15 октября 1552 года войска Ивана Грозного взяли Казань. Борьба за присоединение Казанского ханства началась в конце XV века и усилилась в сороковых годах XVI века. Два раза подходил Иван Грозный с войсками к Казани, и оба раза неудачно. В третий поход 30 августа началась осада города, 2 октября (по старому стилю) прошел общий штурм крепости. К вечеру город был захвачен. В Казани в эту дату проходят памятные митинги. Хәтер көне — ежегодный День памяти погибших защитников Казани в 1552 году. Этот день отмечают с 1989 года, в начале 90-х акции собирали до 10 тысяч человек, со временем стало собираться значительно меньше людей, например, в 2020 году собралось около 80 человек.

В 1746 году в Оренбурге родился русский путешественник и географ, организатор российского шелководства Николай Рычков. Он объездил большую часть Казанской, Оренбургской, Уфимской, Вятской и Пермской губерний и составил их описание. Его труды были напечатаны под заглавием "Журнал или дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства". Умер Рычков в 1784 году в Оренбурге.

В 2018 году в Казани за оперным театром установили памятник знаменитому артисту балета Рудольфу Нуриеву. Автор скульптуры — Зураб Церетели. В 1958 году Нуриев начал солировать в театре имени Кирова, который ныне переименован в Мариинский театр. В 1961 году, находясь на гастролях в Париже, отказался возвращаться в СССР. За границей Нуриев начал выступать в составе Королевского балета в Лондоне, несколько лет был директором балетной труппы парижской Гранд-оперы. Артист скончался 6 января 1993 года вблизи Парижа. Похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

15 октября 2020 года Радик Салихов стал директором Института истории им. Ш. Марджани. Его выбрали на собрании научного коллектива учреждения. 68 человек проголосовало за, один — против. Прежний директор Рафаэль Хакимов сложил с себя полномочия и перешел на должность научного руководителя института. Салихов в интервью "Реальному времени" рассказывал, что планирует продолжать дело Хакимова, развивать научпоп, укреплять научные связи с историками Татарстана, Башкортостана и Москвы.

День рождения Лермонтова, Нобелевская премия Горбачева

15 октября 1814 года родился русский поэт Михаил Лермонтов. Детство его прошло в Тарханах (ныне с. Лермонтово Белинского района Пензенской области) в усадьбе бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой (в девичестве Столыпиной). В 1828 году Лермонтов поступил на 4-й курс Благородного пансиона при Московском университете, где начал писать стихи и первые поэмы — "Черкесы", "Кавказский пленник". Тогда же создал и первый набросок поэмы "Демон". В 1835 году в журнале "Библиотека для чтения" была опубликована его поэма "Хаджи-абрек". Затем Лермонтов написал поэму "Боярин Орша", драму "Маскарад" (запретили к печати), роман "Княгиня Лиговская", стихотворение "Бородино". В 1837 году Лермонтов, потрясенный гибелью Пушкина, написал знаменитое стихотворение "На смерть поэта". Лермонтова арестовали и отправили в Нижегородский драгунский полк на Кавказе. По возвращении он написал "Беглец", "Мцыри", "Демон". В 1838 году вышла его поэма "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашни­кова", в 1839—1840 годах в "Отечественных записках" напечатали главы романа "Герой нашего времени". 27 июля 1841 года Михаил Лермонтов был убит на дуэли.

В этот день в 1967 году состоялось торжественное открытие памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. Это возвышенность на правом берегу реки Волги в Центральном районе Волгограда, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточенные бои с сентября 1942 года по январь 1943 года. В первую очередь Мамаев курган известен памятником-ансамблем "Героям Сталинградской битвы" с главным монументом "Родина-мать зовет!" Здесь располагается несколько братских и индивидуальных могил, в которых покоится прах более чем 35 тысяч защитников Сталинграда. Автором мемориала был назначен скульптор-монументалист Вучетич, который к тому времени уже создал мемориал в Берлине, в Трептов-парке. Сейчас историко-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" — самый посещаемый памятник в России. Ежегодно около трех миллионов россиян и иностранцев приезжают на Мамаев курган.

15 октября 1990 года президенту СССР Михаилу Горбачеву присудили Нобелевскую премию мира. В 1990 году власть от КПСС перешла к Съезду народных депутатов — первому в советской истории парламенту, избранному на свободных демократических выборах. 15 марта 1990 года съезд избрал Горбачева президентом. Началась перестройка, была разработана программа перевода экономики на социально ориентированную рыночную основу. Кроме того, в международных отношениях СССР стал проводить активную политику разрядки напряженности на основе сформулированных Горбачевым принципов "нового мышления". Нобелевский комитет присудил награду Горбачеву за его "ведущую роль в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества".

Завершение строительства Кельнского собора, фильм Чаплина о Гитлере

140 лет назад в Кельне официально завершилось возведение собора Святых Петра и Марии. Строительство этого храма продолжалось более шести столетий. Строительство главного храма Кельнской архиепископии велось в два приема — в 1248—1437 и в 1842—1880 годах. По окончании строительства 157-метровый собор на четыре года стал самым высоким зданием мира. Построенный собор сохранил свой классический облик готического храма несмотря на использование современных технологий. Например, потолочные балки выполнили не из дерева, а из железа. Эти балки сыграли большую роль во время Второй мировой войны, когда собор подвергся жесткой бомбардировке. Несмотря на 14 прямых попаданий, разрушивших всю внутреннюю отделку, своды собора стояли несокрушимо. Внутри храма располагаются самые большие хоры в Германии, в них 140 певчих. Кроме того, в соборе есть два кресла, которые никто не занимает во время службы. Одно предназначено для Папы, второе — для императора.

15 октября 1940 года в Нью-Йорке прошла премьера комедии Чарли Чаплина "Великий диктатор". В этой картине Чаплин не только высмеял Адольфа Гитлера и его окружение, но и навсегда распрощался с эпохой немого кино и со своим легендарным персонажем — маленьким бродягой. Фильм имел колоссальный успех в США и в Европе. Но советский зритель смог увидеть его лишь в конце 1980-х годов, незадолго до распада СССР. В фильме высмеивается не только Гитлер, но также Бенито Муссолини, Йозеф Геббельс и Герман Геринг. В этой кинокартине содержатся самые известные сцены Чаплина: речь Хинкеля в начале фильма (пародия на ораторский стиль Гитлера), танцующий диктатор с глобусом под звуки увертюры Вагнера. Историки утверждали, что Гитлеру все же удалось посмотреть комедию, однако неизвестно, какова была его реакция. Сам Чаплин говорил, что отдал бы все, чтобы узнать, что диктатор думает о фильме.