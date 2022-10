Правда ли, что животные могут испытывать чувства как люди

Как ворона за свою кормилицу мстила

Эмпатичные косатки

Коты — спасатели и терапевты

В 2007 году Доса опубликовал статью об Оскаре в научном журнале The New England Journal Of Medicine, которая привлекла внимание ученых со всего мира. В феврале 2010 года свет увидела его книга «Обходы с Оскаром: экстраординарный дар обычного кота». Несмотря на название книги, врач утверждает, что в паранормальные способности животного не верит и считает, что поведение Оскара можно объяснить рационально.