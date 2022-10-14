Правда ли, что животные могут испытывать чувства как люди

Нередко истории, связанные с животными, поражают воображение. Узнав о них, мы искренне удивляемся и восклицаем: «Ого! Прямо как люди!» А что если у братьев наших меньших есть не только инстинкты, но и чувства? Иначе как объяснить случаи, когда звери проявляют эмпатию и по-настоящему печалятся, переживая смерть сородичей? Об умении животных мстить, скорбеть и предчувствовать смерть — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В марте 2022 года года в научном журнале Affective Science опубликовали результаты исследования, которое проводили нидерландские ученые из Лейденского и Утрехтского университетов. В ходе работы они выявили способность животных испытывать эмоции. Однако ответ на вопрос, в какой степени чувства зверей и птиц похожи на человеческие, остался предметом споров.

Видео дня

С исследованием эмоций есть некоторые трудности, поскольку животные не умеют разговаривать и не могут рассказать о них. Тем не менее авторы работы предлагают рассматривать животных как существ, способных испытывать чувства. По крайней мере, пока не доказано обратное.

Как ворона за свою кормилицу мстила

Вороны — привычные городские обитатели, на которых люди обычно не обращают внимания. А зря.

Россиянка, чье имя неизвестно, поделилась историей дружбы с вороной на канале «Птица дома» сервиса «Дзен». Женщина рассказала, что сочувствует пернатым в период холодов и подкармливает их, поскольку зимой добыть пропитание особенно трудно. Однажды на козырьке одного из подъездов она заметила ворону, которая, увидев ее, сорвалась с места и полетела следом. Проводив женщину до двери, ворона начала многозначительно каркать. Та приняла карканье за просьбу поделиться едой и отломила кусочек сыра, который несла в сумке из магазина. Положив его на картонку, она вошла в подъезд и увидела из окна, что ворона подлетела к сыру и начала его с удовольствием есть.

«На следующий день история повторилась. Я так же возвращалась из магазина, ворона меня проводила до подъезда и громким карканьем потребовала еды. Уж не знаю, может, другая птичка была, но мне показалась, что та самая», — рассказала женщина.

По ее словам, так происходило каждый день примерно в течение месяца.

Вскоре женщина купила машину и стала ездить в магазин на ней. Однажды она нашла свободное место для парковки у подъезда, но стоило ей выйти из машины, как ее встретил разъяренный сосед, который считал, что это его законное место. После серьезной ссоры расстроенная женщина положила птицам лакомство и пошла домой.

«Утром выхожу на работу, а во дворе этот же сосед стоит и матерится. Вся крыша его машины — в птичьем помете. Посмеялась еще про себя. На следующее утро ситуация повторилась: матерящийся сосед и обгаженная машина. Заметила еще, что на соседнем дереве стайка ворон сидела. На третий день произошло то же самое», — вспоминает женщина.

Она предположила, что за нее отомстила ворона, которую она регулярно кормила. Чтобы показать свое отношение к злому соседу, птица привлекла к делу сородичей.

Вероятно, именно чувство благодарности подвигло птицу восстать против агрессивного человека, который не давал спокойно жить ее кормилице. Как же ворона запомнила женщину и смогла отличить ее от других людей?

Ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле, США, во главе с Джоном Марзлаффом провели ряд экспериментов с участием ворон.

Оказалось, что вороны помнят, как с ними обращался тот или иной человек, и ведут себя с ним соответственно. Один из экспериментов проводили на улице, в местах обитания этих птиц. Участница исследования Кэли Свифт приходила кормить ворон, они узнавали ее и прилетали на угощение. Однажды во время кормежки туда же пришел человек в маске с мертвой вороной в руках. Птицы подняли переполох, отказались от предложенной Свифт еды и начали с криками носиться в воздухе. Иногда они пытались напасть на этого человека

После этого, если во время кормления появлялся человек в той же маске, вороны отказывались брать еду и выражали тревогу. Даже несмотря на то, что у него в руках уже ничего не было.

Эмпатичные косатки

В 2018 году в интернете прославилась косатка из США по кличке Талекуа, также известная как J35, которая 17 дней несла на голове своего погибшего от голода детеныша. Основатель Центра по изучению китов Кен Бэлкомб назвал путешествие косатки «туром печали» и отметил, что никогда до этого не наблюдал подобного поведения у животных. Он добавил, что все это время млекопитающее издавало «полные печали» звуки. Расстроенная смертью детеныша косатка не только отбилась от стаи — она не ела и не охотилась.

По данным ученых, через несколько часов после смерти детеныша они наблюдали одновременно пугающую и торжественную картину. J35 и еще шесть самок-косаток собрались в плотное кольцо у входа в бухту так, что через него проходил лунный свет. Косатки перемещались за светом по мере его движения, будто следуя погребальному ритуалу

Проплыв с телом детеныша полторы тысячи километров, Талекуа отпустила его, когда тот начал разлагаться. В 2020 году косатка родила здорового детеныша, за которым пристально следят ученые.

По данным итальянского биолога Мелиссы Редженте, косатки скорбят по умершим сородичам. В 2016 году она стала соавтором исследования, посвященного поведению млекопитающих, переживших смерть сородича. Для исследования Редженте и ее коллеги собрали отчеты, в основном неопубликованные, о поведении скорбящих морских млекопитающих семи различных видов, в том числе косаток.

В результате изучения материалов у биологов возникли споры о том, есть ли у животных эмоции. Они выяснили, что все исследуемые виды, от гигантского кашалота до миниатюрного дельфина, довольно продолжительное время отказывались расставаться со своими умершими сородичами.

«Мы увидели, что такое поведение распространено повсеместно», — отметила Редженте.

Биологи привели в пример схожий с Талекуа случай, когда в 2010 году недалеко от острова Сан-Хуан в США ученые заметили самку косатки L72, несущую мертвого детеныша во рту. Животное пыталось поддерживать его на поверхности.

«Мать-косатка и ее потомство могут провести всю жизнь вместе. Когда один из сородичей умирает, животные испытывают те же эмоции, что и вы или я, когда умирает любимый человек», — считает один из авторов исследования Робин Биард.

По мнению Лори Марино, нейробиолога из Атланты, США, у косаток самая развитая в мире островковая доля головного мозга, которая отвечает за формирование сознания, а также играет роль в образовании эмоций и поддержке гомеостаза. Марино убеждена, что косатки обладают самосознанием, способны на сострадание и могут строить крепкие семейные связи. Эти животные живут в стаях, где царит матриархат, все особи очень привязаны друг к другу, а молодые и здоровые заботятся о старых и больных.

К такому выводу она пришла благодаря исследованию головного мозга морских млекопитающих. «Многие ученые и дрессировщики давно наблюдают сложные эмоции у косаток, они также обладают мощной эмпатией друг к другу и к людям», — пояснила она.

После прочтения множества исследований про этих невероятных животных невозможно оставаться равнодушным к судьбам косаток, живущих в неволе по вине человека. Косатки — не игрушки, созданные для развлечения людей, это живые существа, которые должны жить на воле.

Коты — спасатели и терапевты

В августе в Ноттингеме, Великобритания, кот по кличке Билли разбудил спавшую 42-летнюю хозяйку. Он сел женщине на живот и начал бить ее лапами по груди, при этом громко мяукая. Когда британка открыла глаза, она почувствовала стреляющую боль в боку, а затем поняла, что не может пошевелиться. Женщина связалась с матерью и попросила ту отвезти ее в больницу. Врачи диагностировали у пациентки сердечный приступ, произошедший в результате закупорки одной из артерий.

По словам британки, Билли никогда раньше не вел себя подобным образом. Обычно он предпочитал держаться от людей на расстоянии и проводить время наедине с собой. Женщина уверена, что внимательный питомец спас ее от смерти. Однако действительно ли кот почувствовал неладное из-за сильной связи с хозяйкой или из-за любви к ней?

Эксперт по поведению кошек Люси Хойл считает иначе. Она объяснила, что Билли, возможно, уловил физиологические изменения, вызванные сердечным приступом.

«Я считаю, что он, вероятно, спас хозяйке жизнь. Но я бы не стала утверждать, что он сделал это специально», — заключила она.

Как бы то ни было, роль кота в истории британки нельзя недооценивать. Даже если Билли руководствовался инстинктами, он все равно спас хозяйку от возможных осложнений.

Еще один кот по кличке Оскар, живущий в хосписе в Род-Айленде, США, стал знаменитостью благодаря своей способности предчувствовать смерть.

Оскара взяли из приюта еще котенком, чтобы он стал терапевтическим животным для постояльцев хосписа. Обычно Оскар держался особняком, однако все менялось, когда состояние какого-то из пациентов ухудшалось. Будто предчувствуя скорую кончину, он приходил в палату умирающего и сворачивался клубочком на его койке. В эти часы постоялец рассказывал животному о своей жизни, будто исповедуясь

По данным врачей центра, таким образом кот проводил в последний путь уже более 100 человек. Теперь медики воспринимают присутствие Оскара в палате как знак приближающейся смерти. По их наблюдениям, она наступает в течение нескольких дней после того, как кот зашел в палату.

Особенно Оскаром заинтересовался врач-гериатр Дэвид Доса. Он долгое время наблюдал за животным и даже проводил эксперименты. Например, однажды он посадил кота на кровать к пожилому пациенту, который, как ему казалось, мог в скором времени умереть. Оскар ни в какую не хотел оставаться и все время стремился сбежать. Как только ему это удалось, он направился в палату другого пациента, который скончался через два часа.

В 2007 году Доса опубликовал статью об Оскаре в научном журнале The New England Journal Of Medicine, которая привлекла внимание ученых со всего мира. В феврале 2010 года свет увидела его книга «Обходы с Оскаром: экстраординарный дар обычного кота». Несмотря на название книги, врач утверждает, что в паранормальные способности животного не верит и считает, что поведение Оскара можно объяснить рационально.