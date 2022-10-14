Как на Руси появился праздник Покрова пресвятой Богородицы

14 октября Православная церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Официально он не входит в число главных праздников христианства, имеется только у Русской православной церкви, но при этом является одним из самых почитаемых и любимых в народе. Вся история России тесно связана с этим образом, но удивительно здесь то, что значимых событий именно в этот день случилось немного, а сам он появился как символ защиты византийцев от… русичей.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Впрочем, это только одна из версий, хоть и основная. То есть событие было, но вот от кого защитила Богородица до конца не понятно.

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Сама история известна достаточно хорошо, подтверждается не только церковными хрониками, но и свидетельствами историков. Случилась во времена правления императора Льва VI Мудрого (886–912). Прозывался он также Великим, но, если честно, величия в реальности было не много. Человек, конечно, ученый, много книг написал, даже военный трактат «Тактика Льва», но при этом проигрывал практически все войны, при нем Византия потеряла Сицилию, а сама столица постоянно подвергалась нападением соседей.

В 910 году к Константинополю подошли войска варваров, основная версия утверждает, что это был князь Олег, который в 907 году уже разорил столицу Восточной Римской империи. Страх перед его беспощадностью был так силен, что вселил в горожан ужас. Не сильно надеясь на ученость и военные таланты императора Льва, горожане принялись усердно молиться.

В это же время жил юродивый Андрей Константинопольский. Он был славянином, когда-то попавшим в плен и ставшим рабом у знатного вельможи. 14 октября принимал участие в богослужении во Влахернской церкви на южной окраине города и бухты Золотой Рог. Молились перед иконой Пресвятой Богородицы о даровании спасения. Здесь хранились перенесенные из Палестины в V веке риза Богоматери, ее пояс и головной покров.

Во время моления Андрей увидел образ матери Христа. Она, также встав на колени, со слезами на глазах, молилась в окружении ангелов и святых. А затем встала, сняла с головы плат и распростерла его над всеми молящимися в храме. Андрей спросил у своего ученика Епифания видит ли он царицу небесную и тот подтвердил ему, что также видит ее. И случилось чудо – корабли недругов вдруг внезапно, без всякой видимой причины, развернулись и ушли от стен Константинополя.

Такова легенда. Но вот кто именно был у стен Константинополя и какой это был год – тут версии уже высказываются разные. Дело в том, что в хрониках ничего не сказано о национальности осадивших город. Просто – варвары. А варварами византийцы называли всех живущих за пределами империи.

Поэтому на роль врагов в этой истории могут претендовать не только русские, но и болгары, а также сарацины-арабы. Само событие не оспаривается. Также возникают сложности с определением времени жизни Андрея Константинопольского – мы знаем только о временных рамках, жития не дают точных дат. Да и в них полностью не уверены, есть даже предположения что он жил чуть ли не во времена позднего Рима, а жития – это списки с более ранних.

Считается, что на Русь праздник Покрова пришел вместе с византийской традицией. Но среди ее церковных праздников таковой никогда не значился. А между тем он широко отмечается именно русской православной церковью.

Историки связывают это с правлением великого князя Андрея Боголюбского. Он вполне мог считать своим покровителем Андрея Константинопольского и внести в церковный календарь праздник Покрова, связанный с этим святым. Во всяком случае, Покровские церкви появляются на Руси именно с XII века – времени правления Боголюбского. Самой первой из них и самой знаменитой, шедевром древнерусского зодчества, стал храм Покрова на Нерли, построенный князем в 1165 году. С этого момента Покровские церкви, соборы и монастыри появляются по всей русской земле, даже в местах, не подчиненных владимиро-суздальским великим князьям.

И праздник быстро становится популярным в народе. Думается, причиной тому стало несколько аспектов. Он совпадает со временем окончания уборки урожая и началом серии праздников, а также свадеб. Теперь их начинали играть не просто после окончания полевых работ, а с привязкой к конкретной и удобной дате – начиная с Покрова. Таким образом праздник удачно лег на многовековую традицию и прошлые языческие ритуалы. Церковь с ними боролась, но всегда с удовольствием превращала в христианский праздник, если такая возможность была.

Со временем, когда христианство на Руси укоренилось, именно Богородица стала почитаться защитницей всей русской земли. Всякий раз, когда происходило чудесное избавление от какой-либо беды, люди говорили: «Божья матерь свои покрова простерла и защитила». В случае опасности всегда молились перед ее различными иконами.

Иван Грозный взял Казань на следующий день после праздника Покрова и впоследствии построил Покровский собор, который нам также известен как храм Василия Блаженного. Александр Суворов одержал блестящую победу над турками под Кинбурном накануне его, и затем все деньги за орден Андрея Первозванного потратил на возведение Покровского храма.