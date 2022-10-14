Кто такие мстеры и чем они прославились

Мстерская лаковая миниатюра зародилась в XVIII веке. А свое название получила по месту прописки — ранее в селе, а ныне в поселке городского типа Мстера Владимирской области.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Издревле в Мстере жили умельцы с «золотыми руками»: чеканщики, сусальщики, кузнецы, столяры, вышивальщицы. Именно поэтому некоторое время считалось, что и само название Мстера пошло от слова «мастер». Однако эту версию еще в 1987 году не подтвердили в Институте русского языка СССР. Там заявили: Мстера произошла от финно-угорского musta — «черная»: сначала так называли местную речку, а потом и населенный пункт на ней, сообщается на сайте промыслы.рф.

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Как бы там ни было, мстерские художники за более чем 300 лет доказали: они настоящие мастера с собственным стилем в искусстве, который отличается любовью к красивым пейзажам, а также вниманием к мельчайшим деталям.

До революции село Мстера, так же как и Палех, было крупным центром иконописи. Но золотая эпоха закончилась в начале XX века, когда в России распространились фабрики, которые в том числе наладили и массовое производство дешевых икон.

Какое-то время промысел еще существовал, но после революции мастерам пришлось окончательно отказаться от икон. Тогда они стали расписывать так называемые коврики из холста на сентиментальные сюжеты. А в начале 1930-х годов решились освоить лаковую миниатюру, сообщается на сайте культура.рф.

Предпосылки к лаковой миниатюре в Мстере были. Еще в XIX веке местные иконописцы славились своим «мелочным письмом» — один из видов иконописи. Например, метровую икону делили на 36 частей: в каждой из первых 12 изображали по 30-31 святому (по числу дней в месяце), в следующих 12 — подробные сюжеты всех главных праздников Церкви и в оставшихся 12 — Страсти Христовы.

Новые миниатюры стали наносить на коробочки из папье-маше размером не более 20 сантиметров в длину и 12 сантиметров в высоту. В основном на них писали пейзажи.