Тайна самого загадочного преступления XXI века

История семьи

Обнаружение тел

С соседями Ксавье Дюпон де Лигоннес тоже вел себя приветливо. Именно поэтому исчезновение семьи в апреле 2011 года не осталось незамеченным. Дом в Нанте, где жили де Лигоннесы, был заперт, а окна закрыты ставнями. Так как граф никому не сообщил о своем отъезде, его знакомые обратились в полицию. Полицейские несколько раз посещали опустевший дом, прежде чем обнаружили под садовой террасой массовое захоронение. Как пишет Сэнди Тейлор в своей книге «Преступление и преступность» («Crime and Criminality», Sandie Taylor), под террасой были найдены тела жены и детей Ксавье.

Странности дела Финансовое положение семьи также указывало на то, что неизвестным преступником, расправившимся с Аньес и детьми, был сам Ксавье Дюпон де Лигоннес. Оказалось, что граф был вовсе не богат, а находился на грани банкротства. Если верить Найджелу Которону, автору издания «Тела в заднем саду. Правдивые истории жестоких убийств» («Bodies in the Back Garden - True Stories of Brutal Murders», Nigel Cawthorne), Ксавье все время занимал крупные суммы денег и далеко не всегда возвращал долги. Большую долю своих сбережений де Лигоннесы потратили на переезд в США, который, впрочем, так и удался. Да и отец графа ничего ему не оставил, кроме упомянутой винтовки.