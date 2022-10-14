Тайна самого загадочного преступления XXI века

Дело, получившее название «расправа в Нанте», до сих пор не скрыто. В апреле 2011 года там была убита целая семья, за исключением ее главы, Ксавье Дюпона де Лигоннеса. Сам Ксавье исчез в неизвестном направлении. Однако местонахождение подозреваемого –далеко не единственная загадка «расправы в Нанте».

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История семьи

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Ксавье Дюпон де Лигоннес родился в 1961 году в известной аристократической семье в Версале. Там же, в Версале, проживала и Аньес Оданже, родителями которой были весьма обеспеченные люди. В 1980-х годах судьба свела 20-летнего графа с Аньес. Молодые люди начали встречаться, но вскоре расстались. Они снова встретились, когда Оданже уже родила ребенка от другого мужчины. Однако Ксавье это не остановило: он усыновил мальчика и заключил брак с Аньес. Впоследствии у супругов появились еще трое детей, после чего они обосновались с городе Нант на западе Франции.

Соседи в Нанте характеризовали семью Ксавье Дюпона де Лигоннеса как образцовую. Аньес отличалась набожностью, регулярно посещала церковь и даже преподавала катехизис в местной католической школе. Младшие дети тоже учились в католической школе, а старшие уже получали высшее образование, но по выходным приезжали к родителям. Однако о роде занятий главы семейства почти ничего известно. По некоторым данным, он занимался торговлей с помощью сети интернет, но бизнес не клеился. А вот отцом, по мнению знакомых, Ксавье был по-настоящему любящим и заботливым.

Обнаружение тел

С соседями Ксавье Дюпон де Лигоннес тоже вел себя приветливо. Именно поэтому исчезновение семьи в апреле 2011 года не осталось незамеченным. Дом в Нанте, где жили де Лигоннесы, был заперт, а окна закрыты ставнями. Так как граф никому не сообщил о своем отъезде, его знакомые обратились в полицию. Полицейские несколько раз посещали опустевший дом, прежде чем обнаружили под садовой террасой массовое захоронение. Как пишет Сэнди Тейлор в своей книге «Преступление и преступность» («Crime and Criminality», Sandie Taylor), под террасой были найдены тела жены и детей Ксавье.

48-летняя Аньес, 20-летний Артур, 18-летний Тома, 16-летняя Анн и 13-летний Бенуа, а также две собаки были застрелены из винтовки 22-го калибра. Эта винтовка, как выяснилось позже, досталась Ксавье Дюпону де Лигоннесу в наследство от отца, который умер в том же 2011 году. Примечательно, что тела самого графа под террасой не было, поэтому подозрение сразу пало на него. Косвенным подтверждением того, что убийства совершил Ксавье, был и тот факт, что женщина и ее дети были заботливо похоронены вместе с религиозными атрибутами: свечами, иконами, статуэтками.

Странности дела Финансовое положение семьи также указывало на то, что неизвестным преступником, расправившимся с Аньес и детьми, был сам Ксавье Дюпон де Лигоннес. Оказалось, что граф был вовсе не богат, а находился на грани банкротства. Если верить Найджелу Которону, автору издания «Тела в заднем саду. Правдивые истории жестоких убийств» («Bodies in the Back Garden - True Stories of Brutal Murders», Nigel Cawthorne), Ксавье все время занимал крупные суммы денег и далеко не всегда возвращал долги. Большую долю своих сбережений де Лигоннесы потратили на переезд в США, который, впрочем, так и удался. Да и отец графа ничего ему не оставил, кроме упомянутой винтовки.