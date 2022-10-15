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1 час назад

Куприянов день: что нельзя делать 15 октября

Мира Маркина

15 октября православная церковь чтит память святого Киприана Карфагенского – он признан основателем канонического учения о единстве церкви. В народном календаре этот день именовали Куприяновым.

Куприянов день: что нельзя делать 15 октября
Фото: UnsplashUnsplash

В Куприянов день наши предки опасались пришествия темных сил – существовало поверье, что 15 октября особенно легко нечисть проникает в дома и даже в самого человека. Негатив в этот день злые люди могли направить по ветру, с едой или даже поцелуем. Потому в этот день избегали встреч с незнакомцами, не брали угощения и предпочитали оставаться дома в ветреную погоду.

В этот день считалось дурной приметой напиваться, ссориться с кем-либо, носить в карманах большую сумму денег, принимать серьезные решения и договариваться о чем-либо с малознакомыми людьми – все это могло привести к большим неудачам и потерям.

Одиноким девушкам стоило заняться в такой день рукоделием, а также собрать приданое, напевая тихие и грустные песни. А мужчинам советовали заняться ремонтом и починкой поломанных вещей в доме.

Погодные приметы

  • Ливень сегодня предвещает суровую зиму.
  • Безветренная погода сулит ночные заморозки.
  • Утренний иней на траве и деревьях обещает солнечные дни.
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