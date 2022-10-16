День Дениса Позимнего: что нельзя делать 16 октября

Православная церковь 16 октября чтит память Дионисия Ареопагита — святого, жившего в первом веке нашей эры в Афинах. В народном календаре этот праздник прозвали днем Дениса Позимнего.

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16 октября все еще опасались темных сил, старались не выходить лишний раз из дома, так как верили, что злые духи еще свободно разгуливают и желают поселиться в человеке, принеся ему горе и неудачи. В качестве оберега наши предки предпочитали носить с собой осиновую кору, которая, по поверьям, была способна уберечь от злого глаза.

В этот день боялись открывать окна и распахивать шторы, опасаясь, что нечисть может и таким способом проникнуть в жилище.

Плохой приметой также считалось ссориться с близкими и отказывать тем, кого любишь. Предки верили, что после такого будет крайне сложно найти ключи к примирению. Не стоило так же красить лицо или волосы, подбирать найденные на улице деньги и выбрасывать мусор в день Дениса Позимнего.