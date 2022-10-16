День Дениса Позимнего: что нельзя делать 16 октября

Православная церковь 16 октября чтит память Дионисия Ареопагита — святого, жившего в первом веке нашей эры в Афинах. В народном календаре этот праздник прозвали днем Дениса Позимнего.
16 октября все еще опасались темных сил, старались не выходить лишний раз из дома, так как верили, что злые духи еще свободно разгуливают и желают поселиться в человеке, принеся ему горе и неудачи. В качестве оберега наши предки предпочитали носить с собой осиновую кору, которая, по поверьям, была способна уберечь от злого глаза.
В этот день боялись открывать окна и распахивать шторы, опасаясь, что нечисть может и таким способом проникнуть в жилище.
Плохой приметой также считалось ссориться с близкими и отказывать тем, кого любишь. Предки верили, что после такого будет крайне сложно найти ключи к примирению. Не стоило так же красить лицо или волосы, подбирать найденные на улице деньги и выбрасывать мусор в день Дениса Позимнего.