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31 минуту назад

День Дениса Позимнего: что нельзя делать 16 октября

Мира Маркина

Православная церковь 16 октября чтит память Дионисия Ареопагита — святого, жившего в первом веке нашей эры в Афинах. В народном календаре этот праздник прозвали днем Дениса Позимнего.

День Дениса Позимнего: что нельзя делать 16 октября
Фото: UnsplashUnsplash

16 октября все еще опасались темных сил, старались не выходить лишний раз из дома, так как верили, что злые духи еще свободно разгуливают и желают поселиться в человеке, принеся ему горе и неудачи. В качестве оберега наши предки предпочитали носить с собой осиновую кору, которая, по поверьям, была способна уберечь от злого глаза.

В этот день боялись открывать окна и распахивать шторы, опасаясь, что нечисть может и таким способом проникнуть в жилище.

Плохой приметой также считалось ссориться с близкими и отказывать тем, кого любишь. Предки верили, что после такого будет крайне сложно найти ключи к примирению. Не стоило так же красить лицо или волосы, подбирать найденные на улице деньги и выбрасывать мусор в день Дениса Позимнего.

Погодные приметы

  • Если 16 октября не ударит первый мороз, его не стоит ждать до 2 ноября.
  • Темные и низкие облака предвещают ухудшение погоды и снегопад.
  • Галки собираются стаями – впереди ясные дни.
Истории,ПРЕДОК,Дионисий Ареопагит,
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