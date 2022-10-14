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1 час назад

Apple уволила сотрудницу из-за видео в TikTok

Газета.Ru

Компания Apple уволила темнокожую сотрудницу Найлу Бун после того, как ее видео в TikTok стало вирусным. Об этом сообщает издание 9To5Mac.

Apple уволила сотрудницу из-за видео в TikTok
Фото: Mark Lennihan/APMark Lennihan/AP

Злополучный клип девушка сняла в свой первый день работы в IT-корпорации. Видео Бун с заголовком "День из жизни чернокожей девушки, работающей в сфере технологий" имело мотивационный характер.

В интервью изданию The Verge она рассказала, что хотела показать другим цветным женщинам, что они тоже могут построить карьеру в IT-сфере. За несколько дней клип собрал более 400 тыс. просмотров и сотни комментариев.

"Подписчики и те, кто просто комментировал мои видео, на 80% состояли из чернокожих женщин. Для меня было важно иметь возможность общаться с ними и подбадривать их", – сказала бывшая сотрудника Apple журналистам.

Причиной, по которой Apple не продлила с Бун карьеру стало то, что видео было снято в стенах офиса компании. Условия трудовых контрактов американского IT-гиганта категорически запрещают это делать.

Apple,
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