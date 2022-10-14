Apple уволила сотрудницу из-за видео в TikTok

Компания Apple уволила темнокожую сотрудницу Найлу Бун после того, как ее видео в TikTok стало вирусным. Об этом сообщает издание 9To5Mac.
Злополучный клип девушка сняла в свой первый день работы в IT-корпорации. Видео Бун с заголовком "День из жизни чернокожей девушки, работающей в сфере технологий" имело мотивационный характер.
В интервью изданию The Verge она рассказала, что хотела показать другим цветным женщинам, что они тоже могут построить карьеру в IT-сфере. За несколько дней клип собрал более 400 тыс. просмотров и сотни комментариев.
"Подписчики и те, кто просто комментировал мои видео, на 80% состояли из чернокожих женщин. Для меня было важно иметь возможность общаться с ними и подбадривать их", – сказала бывшая сотрудника Apple журналистам.
Причиной, по которой Apple не продлила с Бун карьеру стало то, что видео было снято в стенах офиса компании. Условия трудовых контрактов американского IT-гиганта категорически запрещают это делать.