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41 минуту назад

Обнаружена рыба-солнце весом более 2,7 тысячи килограмм

Слово и Дело

Редкую рыбу-солнце обнаружили близ берегов Португалии. Ее вес составил более 2,7 тысяч килограммов. Эти рыбы перемещаются между глубоким океаном и поверхностью моря. Порой их можно найти греющимися боком вверх, что помогает представителям этого вида избавиться от паразитов.

Обнаружена рыба-солнце весом более 2,7 тысячи килограмм
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Еще одну рыбу-солнце нашли у гавани Орта на Азорском архипелаге. Ее подняли на борт судна, доставили на сушу и измерили. Оказалось, что мертвая обитательница морских глубин весила 2744 кг и стала самой тяжелой костной рыбой за всю историю наблюдений, передает Planet Today.

Длина тела представителя океанической фауны также поразила очевидцев и составила 3,59 метра. В дальнейшем планируется продолжить изучение образца, побившего мировой рекорд.

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