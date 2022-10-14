Обнаружена рыба-солнце весом более 2,7 тысячи килограмм

Редкую рыбу-солнце обнаружили близ берегов Португалии. Ее вес составил более 2,7 тысяч килограммов. Эти рыбы перемещаются между глубоким океаном и поверхностью моря. Порой их можно найти греющимися боком вверх, что помогает представителям этого вида избавиться от паразитов.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Еще одну рыбу-солнце нашли у гавани Орта на Азорском архипелаге. Ее подняли на борт судна, доставили на сушу и измерили. Оказалось, что мертвая обитательница морских глубин весила 2744 кг и стала самой тяжелой костной рыбой за всю историю наблюдений, передает Planet Today.