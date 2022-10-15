Сон в ночь с 15 на 16 октября 2022 года: толкование по лунному календарю

21-е лунные сутки. Начнутся 15 октября в 20:11, а закончатся 16 октября в 20:28.

Фото: СОВА СОВА

Сны, увиденные в ночь 21-х лунных суток, интересны в первую очередь людям творческих профессий, так как показывают, насколько сильна в настоящий момент их энергия. Трактовать такие сновидения легко: если они были хорошими, значит, в настоящий момент вы выкладываетесь по полной - нет смысла рвать жилы ещё сильнее. Если сон был неприятным - вы топчетесь на одном месте, а ваша энергия улетает в чёрную дыру. Пора что-то менять.

Также в ночь с воскресенья на понедельник могут сниться сны, связанные с опасностью. Например, с нападением. Если оно было обращено на вас, значит, в реальности вы не чувствуете уверенности в своих способностях или компетенциях. Нужно или поменять направление деятельности, или же довериться своим инстинктам.

Если в ночь с 15 на 16 октября женщина увидит во сне что-то нехорошее или даже страшное, связанное с чужими детьми, ей нужно обратить внимание на собственного ребёнка. Возможно, он нуждается в материнском участии. Причём чем скорее, тем лучше.