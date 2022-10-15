Как связаны автор свадебного марша "Гебриды" и смерть китов

Увертюра Феликса Мендельсона "Гебриды" была вдохновлена поездкой композитора на Британские острова в 1829 году. Теперь его увертюра стала вдохновением для привлечения внимания к проблеме утраты биоразнообразия на Земле. Кстати говоря, тот самый свадебный марш, который в России принято исполнять на свадебной церемонии, написан Мендельсоном.
Композиция Hebrides Redacted последовательно удаляет ноты из 10-11-минутной увертюры пропорционально сокращению популяции горбатых китов за многие десятилетия. Короткометражный фильм о проекте был выпущен в рамках фестиваля "Кембридж - ноль изменения климата".
"За последнее столетие мы стали свидетелями того, как около миллиона видов оказались на грани вымирания - природа затихает", - сказал Мэтью Агарвала, один из авторов идеи.
По словам Агарвалы, в оригинальной партитуре "Гебриды" около 30 000 нот, что примерно соответствует количеству горбатых китов, населявших океаны в 1829 году. Но процветающая китобойная индустрия поставила их численность на грань исчезновения. К 1960-м годам осталось всего около 5 000 горбатых китов, и Международная китобойная комиссия запретила коммерческий промысел горбачей в качестве защитной меры.
С тех пор этот вид возродился, и в 2018 году его мировая популяция насчитывает около 135 000 китов, 13 000 из которых обитают в Северной Атлантике. Однако им по-прежнему угрожают такие опасности, как запутывание в рыболовных снастях, столкновения с судами и чрезмерный шум океана, а также разрушение их прибрежной среды обитания и негативное воздействие изменения климата.