Таксист принял роды у пассажирки прямо в машине

Таксист в Москве спас беременную пассажирку и ее появившегося на свет малыша. Водитель принял роды у женщины во время поездки. Потом он доставил ее и ребенка в больницу, причем для этого пришлось перелезать через забор. Мужчина уверяет, что он очень далек от акушерства. При этом он сделал все профессионально.

Фото: Провинция.ру Провинция.ру

О необычном случае стало известно 15 октября. Водитель рассказал, что беременная женщина явно чувствовала себя неважно уже когда подошла к такси. Она держалась за дверь, но говорила, что все в порядке.

Однако в пути москвичка стала громко кричать и упала на заднее кресло машины. Шофер понял, что начались роды. Пассажирка протянула ему смартфон с набранным номером своего мужа.

«Я ему так и сказал: "Добрый вечер! Мы рожаем, что нам делать? Он вызвал скорую, но она долго ехала"», - рассказал таксист.

Тогда он нашел в навигаторе ближайший родильный дом. Но добраться туда времени уже не было, ребенок торопился появиться на свет, пишет «КП».

Таксист рассказал, что у него в голове «что-то щелкнуло» в тот момент. Он профессионально и оперативно принял роды и через несколько минут уже держал на руках девочку.