53-летний поляк украл у соседок 1630 пар трусов

Преступники из полицейского участка в Бычине (Польша) задержали мужчину, который в течение нескольких месяцев воровал у соседок нижнее белье.

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Все чаще полицейским из Бычины стали поступать сигналы о том, что в их районе рыщет «любитель» женской одежды. При обыске квартиры и подсобных помещений 53-летнего полицейские обнаружили несколько сумок, доверху набитых женским бельем.

Точный подсчет награбленного дал в общей сложности 1630 женских трусов, общей стоимостью в около 380 тысяч рублей.

Мужчину ждет суд.