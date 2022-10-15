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1 час назад

53-летний поляк украл у соседок 1630 пар трусов

Диана Товсепова

Преступники из полицейского участка в Бычине (Польша) задержали мужчину, который в течение нескольких месяцев воровал у соседок нижнее белье.

53-летний поляк украл у соседок 1630 пар трусов
Фото: PxherePxhere

Все чаще полицейским из Бычины стали поступать сигналы о том, что в их районе рыщет «любитель» женской одежды. При обыске квартиры и подсобных помещений 53-летнего полицейские обнаружили несколько сумок, доверху набитых женским бельем.

Точный подсчет награбленного дал в общей сложности 1630 женских трусов, общей стоимостью в около 380 тысяч рублей.

Мужчину ждет суд.

Ранее мы писали о том, почему деньги называют "бабками".

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