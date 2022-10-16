Что делать для защиты переписки в мессенджерах

Выяснилось, что нужно делать для защиты переписки в мессенджерах. Об этом рассказал руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков.
Он отметил, что мессенджере Telegram можно установить двухфакторную аутентификацию, которая потребует пароль при попытке входа в аккаунт. «В случае, если с устройства, с которого только что вошли в аккаунт, захотят экспортировать чат, Telegram отправит уведомление с запросом разрешения на экспорт чата», - приводит слова эксперта агентство «Прайм».
Новиков добавил, что проверить устройства, имеющие доступ к аккаунту, можно в самом приложении. Для этого необходимо зайти в раздел «Настройки» - «Устройства» (или «Конфиденциальность») – «Активные сеансы». Здесь же можно завершить сессии на других устройствах.
Также обезопасить переписку в Telegram можно с помощью секретного чата. В нем можно устанавливать время доступности сообщений, нельзя делать скриншоты и пересылать сообщения.
Кроме того, Новиков советует установить пароль на вход в приложение.
«Клонирование SIM-карты открывает доступ к номеру телефона, к которому привязан Telegram-аккаунт, а значит есть возможность получить код-подтверждения. Но в данном случае безопасность обеспечивается операторами связи - на номер, для которого была заменена SIM-карта, не приходят СМС в течение 24 часов», - сообщил специалист.