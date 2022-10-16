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1 час назад

Ученые: Человечество начнет вымирать уже к 2100 году

runews24.ru

Ученые заявили, что рост выбросов углекислого газа, происходящий из-за нарушения круговорота углерода на планете, приведет к вымиранию человечества. Это может начаться уже к 2100 году.

Ученые: Человечество начнет вымирать уже к 2100 году
Фото: runews24.rurunews24.ru

Профессор геофизики Даниель Ротман рассказал, что это не означает, что все живое пропадет с Земли мгновенно. Однако в истории существования нашей планеты такие изменения уже случались и приводили к массовому вымиранию.

В связи с количеством углерода в атмосфере и Мировом океане, вода начнет подниматься, в результате этого нации, города и страны будут смыты с поверхности Земли.

Это только гипотеза экспертов, в которой ученым еще предстоит разобраться.

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