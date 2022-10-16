Названы способы защитить переписки в популярном мессенджере

По словам специалиста, в мессенджере можно установить двухфакторную аутентификацию, при которой потребуется ввести пароль, если зайти в аккаунт с нового устройства. «При этом если двухфакторная аутентификация была включена для аккаунта, а устройство, на котором доступен аккаунт, было утеряно, и владелец забыл пароль, восстановить доступ к аккаунту не удастся», — уточнил Новиков.