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2 часа назад

Каким россиянам будут звонить и кидать трубку мошенники

Deita.ru

В наступившем году россияне могут ощутить на себе новую волну попыток их обмануть со стороны мошенников.

Каким россиянам будут звонить и кидать трубку мошенники
Фото: Deita.ruDeita.ru

Об этом предупредила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Юридические тонкости».

По её словам, есть несколько категорий граждан, которым в 2022 году могут начать звонить жулики и сбрасывать трубку чаще, чем остальным. В первую очередь объектами злодеяний аферистов могут стать пенсионеры.

Именно пожилые люди являются «целевой аудиторией» мошенников различного типа. Так что гражданам в возрасте в наступившем году придётся быть особенно внимательными и аккуратными при использовании телефона.

Другой категорией россиян, которых могут начать докучать злоумышленники, являются самые любопытные граждане, которые имеют привычку перезванивать на все номера, от которых у них есть пропущенные вызовы на устройстве.

Именно им, как предупредила юрист, мошенники могут начать названивать особенно усердно, специально оставляя по несколько пропущенных вызовов к ряду. Набирая в ответ, человек будет попадать на автоответчик.

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