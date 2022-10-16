Каким россиянам будут звонить и кидать трубку мошенники

В наступившем году россияне могут ощутить на себе новую волну попыток их обмануть со стороны мошенников.
Об этом предупредила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Юридические тонкости».
По её словам, есть несколько категорий граждан, которым в 2022 году могут начать звонить жулики и сбрасывать трубку чаще, чем остальным. В первую очередь объектами злодеяний аферистов могут стать пенсионеры.
Именно пожилые люди являются «целевой аудиторией» мошенников различного типа. Так что гражданам в возрасте в наступившем году придётся быть особенно внимательными и аккуратными при использовании телефона.
Другой категорией россиян, которых могут начать докучать злоумышленники, являются самые любопытные граждане, которые имеют привычку перезванивать на все номера, от которых у них есть пропущенные вызовы на устройстве.
Именно им, как предупредила юрист, мошенники могут начать названивать особенно усердно, специально оставляя по несколько пропущенных вызовов к ряду. Набирая в ответ, человек будет попадать на автоответчик.