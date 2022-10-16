Исследование: «залипание» в смартфон может быть продуктивным

Мы постоянно слышим, что нам нужно проводить меньше времени со смартфонами. Однако новое исследование говорит, что время, потраченное на скроллинг, может быть и вовсе не пустым.

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Исследование показало, что осознанное использование смартфонов без обязательной минимизации времени, проводимого за экраном, повышает производительность. В начале работы авторы предположили, что люди, которые отслеживают использование телефона и ставят определённые цели в связи с этим, как правило, имеют более высокую продуктивность.

Эксперимент продемонстрировал, что те, кто использовал приложения для контроля экранного времени, чувствовали себя лучше.