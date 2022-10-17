Как в древности успешно боролись с бедностью и нищетой

17 октября очень необычный день в календаре памятных дат – День нищеты. Точнее «Международный день искоренения нищеты». Эта проблема существует с древних времён и нищие были всегда и везде, даже в самых развитых и благополучных странах. Но с крайней бедностью общество боролось, поскольку чрезмерное количество нищих всегда приводило к гибели государства.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Памятная дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН 22 декабря 1992 года, но связана она с событием 1987 года. Тогда, 17 октября, на площади Трокадеро в Париже собралось более ста тысяч человек, чтобы отдать дань памяти жертв крайней нищеты, насилия и голода. На площади открыли памятный камень, затем такие камни появятся в других странах, а один установлен в саду Центральных учреждений ООН и там ежегодно проводится торжественная церемония.

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По существующему определению, нищета – это крайняя форма бедности, когда человек не в состоянии прожить без посторонней помощи, в том числе и от государства. У экономистов и политиков имеются различные формулы, которые определяют с какого уровня начинается нищета. Все они очень разные и в каждой стране свой порог.

Бедность и ее истоки изучали еще древнегреческие философы, собственно, их определениями мы пользуемся и до сих пор. Платон все общество делил на два класса – богатых и бедных. Аристотель выделял уже три, добавив к ним еще и средний класс. Он также объяснял почему бедность опасна для государства – она приводит к бунтам и росту преступности.

Хотя существует и такое явление, как «профессиональные нищие», но это отдельная каста. Эти люди чаще всего пользуются сложившимся в обществе правилом, что нищим нужно помогать. И пошло это еще с древнейших времен.

Концепцию филантропии определил еще Гомер в VIII веке до нашей эры. Он пытался разобраться в ее причинах и пришел к выводу, что она пошла от института гостеприимства. Считалось, и так во многом остается до сих пор, что гость обладает особым статусом, который требует повышенного внимания.

Чужой человек, прибывая в незнакомую местность не обладает никакими правами, ему требовалось оказать защиту и предоставить кров. К тому же боги вложили в людей такие понятия как совесть, честь, сострадание и периодически проверяли их. То есть понимание, что есть люди, нуждающиеся в помощи, уже укоренилось в сознании и традициях.

Гесиод в VIII–VII до н. э. уже расширил эти понятия и включил помимо гостей сирот, старцев и нищих. Ко времени жизни Платона в V–IV веках до нашей эры государство было уже достаточно развитым институтом в Греции и он, описывая свое идеальное видение утверждает, что там не должно быть бедных вообще. Впрочем, как и богатых.

Аристотель в IV веке до н. э. утверждал, что благосостояние человека можно определить только по тому, как он проявляет благотворительность. Если жадный, то значит не богатый, а просто много денег, которые исчезнут в любой момент. В результате в греческих городах-полисах бедности практически не было – все могли работать, а если случалась беда государство немедленно выдавало все необходимое и в полном объеме, а не «компенсировало частично».

Но еще раньше борьба с бедностью и нищетой появилась в самых древних цивилизациях, причем уже как часть государственной политики. В III тысячелетии до нашей эры первый министр фараона Джосера Имхотеп боролся с этим явлением путем открытия государственных школ, в которых бесплатно могли учиться и богатые, и бедные. Назывались они «Дома жизни» и это первая известная нам попытка борьбы с бедностью на государственном уровне. Кстати, это был выдающийся правитель – врач, архитектор и ученый.

В Древнем Риме – борьба с бедностью уже было одной из основных целей государства. При императоре Августе система получила наивысшее развитие, а сам он прославился тем, что часть личного богатства тратил на бедных. Всем хорошо известна римская формула устойчивости – «хлеба и зрелищ». Если эту формулу перевести на современный язык, то это будет обеспечение достойного и полноценного питания и доступность всех услуг, а не только телевизора. Хотя и его еще купить надо, да и качественный смартфон уже перестал быть роскошью, а предметом первой необходимость в век цифровизации.

На Руси помощь нищим напрямую связана с христианской моралью. По ней любой верующий считался братом во Христе, а как не помочь родственникам? К тому же таким образом можно и грехи замолить. Известно, что при дворе царя Алексея Михайловича появилась такая категория как богомольцы-нищеброды, которым даже государь мыл ноги. Их кормили, а царевны шили одежду. В результате это стало государственным чином, который подтверждался специальной грамотой Приказа Большого дворца!

Так что профессиональные нищие появились не на пустом месте. В допетровской России вся страна наполнилась такими нищими, которые заполонили все базары, толпились на церковных папертях, был целый общественный слой «христарадников». Царь-реформатор эту армию изрядно прорядил, определив их на государственные работы, поскольку явление стало носить уже угрожающие размеры, а рабочих рук не хватало.

Но традиция помогать бедным никуда не исчезла, и дореволюционная Россия уже имела целую систему благотворительности. Всякий разбогатевший купец, а уж аристократ и подавно, считали своим долгом тратить изрядную часть средств на эти цели. До сих пор многие больницы появившиеся тогда носят имена своих основателей.