Зачем бизнесу сегодня запускать своё медиа: отвечают эксперты

Если владельцы бизнеса, маркетологи, пиарщики и стратеги регулярно анализируют рынок, то они хорошо понимают: трендом последних лет остаётся запуск брендами собственных медиа. Сейчас новостные и развлекательные сайты издательских домов переживают не лучшие времена. А вот информационные площадки, созданные бизнесом и ориентированные на клиентов, на продажу товаров и услуг, активно развиваются и по популярности конкурируют с крупнейшими медиаресурсами. Как запустить своё медиа, что важно учесть, какие исследования нужно провести, что даст такая площадка бизнесу и его целевой аудитории — всё это обсудили эксперты рынка, которые знают, как создавать и развивать бренд-медиа.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

За круглым столом видеоподкаста СберМаркетинга MEDIA MIX собрались руководитель коммуникационного блока Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Михаил Демиденко, директор по медиа X5 Group Николай Шестаков, директор по маркетингу «Детского мира» Андрей Осокин и директор рекламной платформы СберМаркета Людмила Марлье. Ведущая подкаста — Анна Ветринская, директор агентского направления СберМаркетинга.

Один из самых важных вопросов новой дискуссии MEDIA MIX: какова бизнес-модель современных медиа? Если раньше такие площадки создавали только издательские дома, которые предлагали людям информацию, то теперь их запускают также бренды, которые продают аудитории товары и услуги. Поэтому бизнес-модель медиа, редакционная политика и другие особенности теперь формируются по-другому — совсем не так, как ещё 3–5 лет назад.

В новом выпуске MEDIA MIX вы узнаете о том, как бренды сегодня генерируют трафик для своих медиа, как его используют, на чём зарабатывают и в каких объёмах.