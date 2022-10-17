Древние люди очень долгое время были хищниками

Учёные изучили диету наших предков и выяснили, что палеолитическая кухня была какой угодно, только не постной и зелёной.

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Утверждается, что в течение почти двух миллионов лет Homo sapiens и их предки в основном питались мясом, а не салатом. Это и поставило их на вершину пищевой цепочки.

Обзор сотен исследований позволяет предположить, что ещё примерно 12 тысяч лет назад человек был хищником высшей категории. По сравнению с другими приматами, людям требуется больше энергии на единицу массы тела. Особенно, когда речь идёт о нашем энергоёмком мозге. Кроме того, наши социальные функции ограничивают время, которое мы можем потратить на поиски еды. Наша пищеварительная система также подозрительно похожа на систему животных, стоящих выше в пищевой цепочке. Необычайно сильная желудочная кислота — это как раз то, что может понадобиться для расщепления белков и уничтожения вредных бактерий, которые есть в мясе. Даже наши геномы указывают на более сильную зависимость от диеты, богатой мясом, чем от диеты, богатой сахаром.