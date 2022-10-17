Древние люди очень долгое время были хищниками

Учёные изучили диету наших предков и выяснили, что палеолитическая кухня была какой угодно, только не постной и зелёной.
Утверждается, что в течение почти двух миллионов лет Homo sapiens и их предки в основном питались мясом, а не салатом. Это и поставило их на вершину пищевой цепочки.
Обзор сотен исследований позволяет предположить, что ещё примерно 12 тысяч лет назад человек был хищником высшей категории. По сравнению с другими приматами, людям требуется больше энергии на единицу массы тела. Особенно, когда речь идёт о нашем энергоёмком мозге. Кроме того, наши социальные функции ограничивают время, которое мы можем потратить на поиски еды. Наша пищеварительная система также подозрительно похожа на систему животных, стоящих выше в пищевой цепочке. Необычайно сильная желудочная кислота — это как раз то, что может понадобиться для расщепления белков и уничтожения вредных бактерий, которые есть в мясе. Даже наши геномы указывают на более сильную зависимость от диеты, богатой мясом, чем от диеты, богатой сахаром.
Учёные, впрочем, отмечают, что ничто из этого не означает, что мы должны есть больше мяса. Наше эволюционное прошлое не является инструкцией по здоровью, и, как подчёркивают исследователи, наш мир уже не тот, что раньше.