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1 час назад

Экс-дворецкий признался, что был шокирован низким ростом Елизаветы II

Газета.Ru

Бывший дворецкий короля Карла III был удивлен тем, насколько «маленькой» была королева Елизавета II вживую. Об этом пишет Express.

Экс-дворецкий признался, что был шокирован низким ростом Елизаветы II
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Грант Харролд работал на Карла III семь лет. Бывшему дворецкому короля было 26 лет, когда его впервые представили королеве. Он признался, что был обескуражен ростом Елизаветы II. Считается, что на момент смерти рост королевы составлял 160 см.

«Я помню, что подумал, какая она маленькая, вы не осознаете, насколько она маленькая», — сказал Харролд.

По словам бывшего дворецкого, в присутствии королевы он всегда чувствовал себя спокойно. «Что я запомнил — это ее замечательную манеру поведения, она не вела себя по-царски, у нас был очень приятный разговор, и я чувствовал себя рядом с ней очень расслабленно», — поделился Грант Харролд.

Он также рассказал, что королева любила острые шутки. Некоторые из окружающих королевы не всегда понимали ее юмор.

«Не так много людей, которые могут сказать, что они работали с тремя монархами. Я очень горжусь тем, что делал это, что ухаживал за ними и знал их», — сказал бывший дворецкий.

Истории,Елизавета II,
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