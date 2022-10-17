Как на самом деле переводится слово «Доширак»

Название лапши быстрого приготовления «Доширак» давно стало именем нарицательным. Дешевизна блюда породила также выражения «работать за доширак», «хватает на доширак», описывающие минимальный, но достаточный для выживания уровень зарплаты или доход компании. Однако мало кто знает, что на самом деле значит это слово. Рассказываем об этом в материале «Рамблера».

Многие ошибочно предполагают, что это слово выдуманное и на самом деле не имеет никакого смысла. Однако у «Доширака» есть перевод (ничего звездного), но обо всем по порядку.

Лапшу быстрого приготовления «Доширак» изобрели в Корее в конце 50-х годов XX века. Изготавливали блюдо с помощью обжарки сырой лапши на сильном огне, из которой таким образом удалялась влага. Затем ее сушили, фасовали и снабжали сухим бульоном и специями. Над названием долго не думали: оно происходит от корейского слова 도시락 (и, кстати, читается как «тосирак»), что переводится как «рис в коробке», подаваемый на завтрак.