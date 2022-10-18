Чем примечательна дата 18 октября?

Фото: Реальное время Реальное время

Сегодня, 18 октября, Всемирный день конфет. В разные годы и столетия в этот день в Иерусалиме разграбили и разрушили храм Гроба Господня, на острове Котлин Петр I заложил крепость Кронштадт, Россия продала Аляску США, в Петербурге на месте убийства Александра II заложили храм Спаса на Крови, в "Нью-Йорк джорнел" вышли первые в мире комиксы. Родились в этот день: немецкий химик, открывший озон, Кристиан Фридрих Шёнбейн, русский электротехник, создатель лампы накаливания Александр Лодыгин, советский писатель-фантаст Кир Булычев, российский журналист теле- и радиоведущий Сергей Доренко. Умерли: английский математик, изобретатель первой вычислительной машины Чарльз Бэббидж, американский изобретатель Томас Эдисон, русский живописец Михаил Нестеров. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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Поэт Бухараев и гастроли Высоцкого в Казани

18 октября 1951 года в Казани родился поэт, прозаик, журналист и переводчик Равиль Бухараев. В 1974 году окончил механико-математический факультет Казанского государственного университета, а в 1977 году — аспирантуру ВМК МГУ по кибернетике. Бухараев начал печататься с 1969 года. С 70-х годов активно переводил на русский язык произведения туркменских писателей. Стал членом Союза писателей СССР в 1977 году. С 1990 года жил и работал в Лондоне. В 1992—2007 годах работал штатным сотрудником русской службы Би-би-си. Бухараев писал на русском, татарском, английском и венгерском языках. Выпустил книги стихов: "Яблоко, привязанное к ветке" (1977), "Редкий дождь" (1980), "Знак августа" (1981), "Время цветов. Книга поэм" (1985), "Комментарии к любви" (1986), "Снежный журавль" (1986), "Вокруг Тукая. Повесть в стихах" (1989), "Трезвые пиры: стихотворения, поэма" (1990), "Венок диких сонетов", "Искание" (1993). Бухараев писал книги и на историческую тематику: "Казань. Зачарованная столица" (1994), "Модель Татарстана" (2000). Последняя была выпущена на английском языке. 25 января 2012 года Равиль Бухараев скончался в Лондоне на 61-м году жизни.

В этот день в 1977 году в Казани завершились гастроли Владимира Высоцкого. Поэт, бард, актер приехал из Москвы на фирменном поезде "Татарстан" со своим администратором Владимиром Гольдманом, а поселился в гостинице недавно открывшегося Молодежного центра в обычном номере. Концерты проходили во Дворце спорта и Молодежном центре. 25 января 2018 года в столице Татарстана возле МЦ "Ак Барс" установили информационную доску о визите поэта, актера и барда.

Три года назад, 18 октября 2019 года, в рамках пленарного заседания Всемирного паркового конгресса World Urban Parks Congress — 2019 заключили соглашение об открытии в Казани Евразийского отделения World Urban Parks. Оно займется разработкой лучших практик в области развития городских парков и общественных пространств. Также в компетенцию отделения входит создание образовательных программ и методических материалов.

В тот же день в Москве в Полномочном представительстве Республики Татарстан в России состоялась первая официальная презентация перевода смыслов Корана на татарском языке "Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә" Это первый в истории ДУМ РТ собственный перевод смыслов Корана, который издали в рамках года толкования Корана. При подготовке издания были использованы тафсиры на татарском и старотатарском языках.

Заложена крепость Кронштадт, Аляску передали США

18 октября 1723 года на острове Котлин Петр I заложил крепость Кронштадт, "которая заключала бы в себя весь город и все портовые сооружения и служила бы делу обороны со всех сторон". Кронштадт означает "коронный город". С 1720-х Кронштадт стал главной военно-морской базой Балтийского флота. В 1722 году сооружен форт-остров "Цитадель". В 1723—1747 годах построена центральная крепость, окружающая Кронштадт с моря и суши. В январе 1733 года в Кронштадте при морском госпитале открыли госпитальную лекарскую школу — первое военно-морское медицинское учебное заведение страны. Сейчас Кронштадт — один из пригородов Санкт-Петербурга, его население — около 35 тысяч человек.

18 (6) октября 1867 года в Новоархангельске состоялась официальная церемония передачи Аляски в собственность США: под орудийные салюты был спущен русский флаг и поднят американский. Со стороны России протокол о передаче территорий подписал специальный правительственный комиссар, капитан 2-го ранга Алексей Пещуров, со стороны Соединенных Штатов — генерал Лоуэлл Руссо. Аляску открыли в 1732 году русские исследователи Михаил Гвоздев и Иван Федоров в ходе экспедиции на боте "Святой Гавриил". Впервые в правительственных кругах идея продажи Аляски США была высказана весной 1853 года генерал-губернатором Восточной Сибири Николаем Муравьевым-Амурским. Он объяснял это тем, что у России нет необходимых военных и экономических средств для защиты этих территорий от притязаний США.

В этот день 1924 года Совет народных комиссаров СССР принял декрет об обязательных прививках против оспы. В 1936 году в СССР был зарегистрирован последний случай болезни, но оставалась угроза ее заноса, поскольку в Азии, Африке, Латинской Америке продолжали болеть и умирать от оспы миллионы людей. В целом СССР внес весомый вклад в борьбу с оспой в мире: из 2,4 млрд доз вакцины, использованных для ликвидации оспы, 1,5 млрд предоставили советские врачи. Последний случай заболевания на планете был зафиксирован в 1977 году в Сомали, и на сессии ВОЗ в 1980 году было торжественно объявлено о ликвидации оспы в мире. Сейчас образцы вируса оспы хранятся в нескольких лабораториях США и России.

Разрушение храма Гроба Господня, первые комиксы

1012 лет назад, 18 октября 1009 года, в Иерусалиме по приказу египетского правителя Аль-Хакима был разграблен и разрушен храм Гроба Господня. Уцелели лишь отдельные фрагменты здания, погребенные под неподъемными каменными обломками. Были разрушены еврейские синагоги и уничтожены свитки Торы, а также церкви по всей Сирии. Считается, что разрушение храма Гроба Господня послужило поводом для начала Крестовых походов.

18 октября 1896 года в "Нью-Йорк джорнел" вышли первые в мире комиксы. Газетные комиксы были чисто юмористическими и сатирическими, но начиная с двадцатых годов XX века начали публиковаться приключенческие и детективные истории. Сложилось своеобразное разделение газетных комиксов на ежедневные, выходящие по будням, и воскресные: ежедневные "стрипы" печатались в черно-белом цвете, но воскресные комиксы были цветными. До 1929 года комиксы шли исключительно как дополнение к уже существующим газетам и журналам и их нельзя было купить отдельно. Позже ситуация изменилась: в издательстве Dell вышел первый номер журнала Funnies, в котором перепечатывались лучшие газетные истории из одноименного ежедневного "стрипа". В 1938 году рынок комиксов изменился навсегда с выходом первого номера Action Comics, на обложке которого красовался Супермен. С его появлением началась эра, которую позже назовут Золотым веком комиксов.