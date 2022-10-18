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1 час назад

Владелец кафе вызвал полицию из-за таракана в супе

Vse42.ru

В городе Подольск Московской области хозяин заведения общепита обратился в полицию после того, как один из гостей нашел в супе таракана.

Владелец кафе вызвал полицию из-за таракана в супе
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как следует из поста в местном паблике, инцидент произошел в кафе вьетнамской кухни, расположенном на улице Доллежаля. Один из посетителей заказал суп, в котором был таракан. Мужчина снял на видео насекомое в тарелке и предъявил владельцу заведения. Последний вместо извинений попросил недовольного гостя подождать на улице, а вопрос обещал решить.

"Сам в этот момент вызвал полицию и попытался обвинить посетителя в нарушении общественного порядка. Заявления будут написаны во все соответствующие инстанции", – возмутился автор текста.

Подписчики встали на сторону посетителя кафе. Более того, многие из них отметили, что обходят стороной заведение из-за антисанитарных условий. Один из пользователей Сети рассказал, что сначала он был доволен меню и размером порций, но после одного из визитов отравился и с тех пор не ходит в это кафе.

Также нашлись и те, кто обвинил в произошедшем конкурентов. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

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