Самые крупные авиакатастрофы военных самолетов в России

Катастрофа в Ейске Краснодарского края уже пятая на счету военной авиации в этом году. «ФедералПресс» вспомнил о самых крупных катастрофах военных самолетов за последние 20 лет.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

2022 год

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Можно считать одним из самых «урожайных» из-за ЧП в небе у военной авиации. Накануне во дворе жилого дома в Ейске рухнул Су-34, двигатель которого загорелся еще в воздухе. Пилоты катапультировались за несколько секунд до падения. Среди жертв на земле оказались 10 взрослых и трое детей, пострадали 19 человек.

Остальные ЧП этого года, к счастью, были без большого количества жертв. Так, 17 июня Белгородской области во время учебно-тренировочного полета рухнул штурмовик Су-25. Летчик успел катапультироваться.

Двумя месяцами ранее, 8 апреля истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел аварию в Ленинградской области, обошлось без жертв. В Воронежской области 24 февраля самолет Ан-26 потерпел катастрофу при плановом полете по перевозке военного имущества. Экипаж погиб.

Во время взлета самолет МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новгородской области. ЧП случилось 29 января. Жертв и разрушений на земле нет.

2021 год

Ан-26 исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска – в районе Большехехцирского заповедника 22 сентября. Как выяснили следователи, самолет потерпел крушение, врезавшись в гору Хребтовая, входящую в горную систему Большехехцирского заповедника. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли.

В Подмосковье 17 августа разбился опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В, который совершил взлет с аэродрома в Кубинке. По предварительной версии у воздушного судна произошло возгорание правого двигателя. Эксперты отметили, что Ил летел на малой высоте и скорости, и отказ одной из силовых установок привел к его сваливанию и падению на землю. Из-за удара о землю самолет разрушился и загорелся, три члена экипажа погибли.

2016 год

При выполнении посадки на аэродром Черниговка в Приморском крае 30 января потерпел аварию после учебно-тренировочного полета штурмовик Су-25 18-го штурмового авиаполка «Нормандия – Неман» ВКС России. Пилот успешно катапультировался, на земле жертв не было, однако при падении воздушное судно разрушило гараж, сарай и погреб местного жителя. Как установили специалисты, причиной крушения стал отказ двигателя.

2015 год

Российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в военной операции в Сирии, был сбит истребителем ВВС Турции недалеко от сирийско-турецкой границы 24 ноября. Погиб один из членов экипажа, второго удалось спасти. В Минобороны Турции сделали заявление, что сбитый Су-24 находился в авиапространстве их страны, однако в нашем военном ведомстве настаивали, что российский самолет был сбит в небе над Сирией. Президент России Владимир Путин назвал атаку на Су-24 «ударом в спину». До сих пор Анкара не принесла Москве ни извинений, ни предложений по возмещению ущерба, ни обещания наказать виновных.

Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ пропал с радаров после взлета из Адлера утром, 25 декабря. Обломки были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 м. На борту находились 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа. Среди пассажиров: артисты ансамбля имени Александрова, журналисты федеральных телеканалов, а также Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза — исполнительный директор фонда «Справедливая помощь».

В районе хутора Кабаково Астраханской области 23 июня произошла катастрофа истребителя МиГ-29. Боевая машина столкнулась с землей, выполняя нисходящую полупетлю с высоты более 2,5 тысяч метров. Военные летчики - Александр Кружалин и Олег Спичка - смогли отвести падающую машину от населенного пункта, однако сами погибли. Позже импосмертно присвоено звание Героя России. Среди версий катастрофы - дефект механизма складывания крыла.

2010

Двадцать восьмого декабря в Тульской области потерпел крушение самый большой в мире военно-транспортный самолет Ан-22. На борту самолета находились 12 военных летчиков. Все они погибли. Вывод комиссии был однозначным: пилоты и бортинженеры делали все возможное, чтобы избежать катастрофы – самолет рухнул из-за отказа рулевых механизмов.

2009

В небе над Жуковским 16 августа произошла авиакатастрофа, в которой столкнулись истребитель Су-27 и спарка Су-27УБ из состава пилотажной группы «Русские Витязи». Оба воздушных судна должны были участвовать в авиасалоне МАКС-2009, их полет был тренировочный. Три пилота катапультировались, один – погиб. Один из самолетов упал на территории дачного поселка, в результате чего сгорели три дома. В больницы были доставлены три человека с ожогами средней тяжести, погибла хозяйка одного из сгоревших домов.

6 ноября самолет Ту-142 потерпел крушение в Хабаровском крае, упав в водную акваторию Татарского пролива. Все 11 человек, находившиеся на борту, погибли. Поисковая операция длилась два месяца, однако со дна пролива удалось достать только фрагменты самолета — тела летчиков и «черные ящики» так и не были найдены.

2006 год