Собравшаяся в отпуск няня случайно взяла с собой ребенка

Жительница Великобритании рассказала на видео в TikTok о случае из своей молодости, когда она по ошибке взяла с собой в отпуск соседского ребенка, без ведома его родителей. На ролик, ставший вирусным в сети, обратили внимание в The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам блогерши, когда ей было 20 лет, она подрабатывала няней у своих соседей, присматривая за двухлетним малышом в отсутствие родителей. Однажды мама мальчика попросила ее остаться с ребенком на ночь, так как ей надо было уехать. Девушка согласилась, однако предупредила, что собирается в отпуск утром следующего дня. По ее мнению, соседка поняла, что ребенок останется без присмотра, а поэтому не возражала, что сын отправится с няней на отдых.

Британка уехала с ребенком на неделю в Лондон. Блогерша призналась, что они хорошо провели вместе время и «здорово повеселились»: девушка водила воспитанника в зоопарк, также малыш очень хорошо спал в отеле и не плакал по ночам. У няни не было телефона и даже номера соседки, поэтому девушка отправила родителям мальчика несколько открыток по почте.

Когда девушка вернулась, выяснилось, что она неправильно расценила слова соседки: на самом деле женщина имела в виду, что заберет сына утром. Тем не менее мама мальчика не злилась, и даже поблагодарила няню за прекрасную неделю отдыха.