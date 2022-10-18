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53 минуты назад

Как и когда люди начали измерять время

Ferra.ru

Знали ли вы, что стрелки часов движутся именно слева направо не просто так? В этом действительно есть особый смысл, и кроется он в исторических событиях прошлого.

Как и когда люди начали измерять время
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Для измерения времени нужен особый механизм - регулятор. Для отсчитывания секунд и минут друг с другом соединяются колёса с зубцами, а к ним прикрепляются стрелки. Кроме того, регуляторы создаются таким образом, чтобы они равнялись секунде, а также четвёртой или пятой части этой секунды.

Но почему для нас «по часовой стрелке» всегда означает слева направо? Подобный способ определения времени был создан египтянами. Правда, использовали они солнечные часы, а не механические. В центре круга для создания таких часов устанавливали столб, а понять, который час, можно было по тени.

Что касается механических часов, то самые первые их модели появились более 900 лет назад. Они быстро стали популярными, а располагались они на башнях крупных столиц Европы и других поселений. У таких часов была всего одна стрелка, которая двигалась слева направо.

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