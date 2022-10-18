Блогерша пришла в белом платье на чужую свадьбу

Популярная блогерша Гэбби Гослинг пришла в белом платье на чужую свадьбу и раскаялась в своем поступке перед аудиторией. Видео на эту тему появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 86 тысяч подписчиков.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Девушка рассказала, что выбирала наряд в соответствии с цветовой гаммой костюма ее партнера. Так, мужчина пришел на торжество в светлой рубашке и салатовом пиджаке, а она отдала предпочтение белому облегающему платью с принтом в виде зеленых и бежевых цветов. «Это платье слишком белое для свадьбы? Теперь я считаю себя мерзким человеком, пожалуйста, скажите, что это не так», — обратилась к зрителям героиня материала.

Кроме того, Гослинг призналась, что на следующее утро после свадьбы ее страницу наводнили неодобрительные сообщения: увидев ролики с мероприятия, пользователи соцсети сочли образ тиктокерши неуважительным по отношению к невесте.