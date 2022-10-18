Женщина по ошибке получила 425 миллионов рублей

Теваманогари Манивел из австралийского штата Виктория украла полученные по ошибке от криптовалютной биржи деньги, была арестована и освобождена под залог спустя полгода. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Компания Crypto.com по ошибке перевела женщине 10,5 миллиона австралийских долларов (425 миллионов рублей) вместо 100 австралийских долларов (четыре тысячи рублей). Ошибка была обнаружена в ходе аудита, который компания проводила перед Рождеством.

Женщина была арестована за кражу в марте этого года в аэропорту Мельбурна, когда предположительно пыталась улететь домой в Малайзию, купив билет в один конец. В ходе обыска у нее обнаружили примерно 11 000 австралийских долларов (445 тысяч рублей) наличными.

Отмечается, что ошибочно полученные деньги были якобы использованы Манивел и ее партнером Джатиндером Сингхом для покупки четырех домов, а оставшаяся сумма была переведена на банковский счет в Малайзии. Пара также потратила деньги на подарки, автомобили, предметы искусства и мебель, сообщает суд Мельбурна.