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2 часа назад

Женщина по ошибке получила 425 миллионов рублей и купила билет в один конец

Lenta.ru

Теваманогари Манивел из австралийского штата Виктория украла полученные по ошибке от криптовалютной биржи деньги, была арестована и освобождена под залог спустя полгода. Об этом сообщает The Guardian.

Женщина по ошибке получила 425 миллионов рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Компания Crypto.com по ошибке перевела женщине 10,5 миллиона австралийских долларов (425 миллионов рублей) вместо 100 австралийских долларов (четыре тысячи рублей). Ошибка была обнаружена в ходе аудита, который компания проводила перед Рождеством.

Женщина была арестована за кражу в марте этого года в аэропорту Мельбурна, когда предположительно пыталась улететь домой в Малайзию, купив билет в один конец. В ходе обыска у нее обнаружили примерно 11 000 австралийских долларов (445 тысяч рублей) наличными.

Отмечается, что ошибочно полученные деньги были якобы использованы Манивел и ее партнером Джатиндером Сингхом для покупки четырех домов, а оставшаяся сумма была переведена на банковский счет в Малайзии. Пара также потратила деньги на подарки, автомобили, предметы искусства и мебель, сообщает суд Мельбурна.

Спустя полгода нахождения под стражей Манивел была освобождена под залог в размере 10 000 австралийских долларов (406 тысяч долларов). Она обязана сдать свой паспорт и не сможет посещать аэропорты и вокзалы до вынесения приговора. Манивел и Сингх должны предстать перед окружным судом 8 ноября.

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