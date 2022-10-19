«Делай, что хочешь, мне не страшно»

В понедельник, 17 октября, иранка Эльназ Рекаби выступила на турнире по скалолазанию без хиджаба. Она стала первой за 43 года спортсменкой из Ирана, которая вышла на соревнование с непокрытой головой. По закону ей грозит тюремное заключение и штраф. На этот шаг Рекаби пошла в знак поддержки протестов, начавшихся после гибели 22-летней Махсы Амини, избитой полицией за «неправильное» ношение хиджаба. Но случай Амини — не единственный. Ежегодно десятки мусульманок подвергаются жестокой расправе за нарушения правил шариата и отказ ходить в религиозной одежде. Помимо Ирана, женщины страдают от публичных унижений в Саудовской Аравии, Афганистане, Судане, Малайзии и многих других государствах. Почему власти мусульманских стран до сих пор творят беззаконие и на что идут местные жительницы в борьбе за свободу — разбиралась «Лента.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Вопиющий случай с Махсой Амини породил крупнейшие за последние годы протесты в Иране. По данным местного телевидения, за неделю беспорядков был убит как минимум 41 человек. При этом в курдских регионах страны проходит обширная забастовка: рынки, торговые центры и магазины закрылись, а люди массово отказались выходить на работу.

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Осудило политику властей Ирана в отношении внешнего вида женщин и мировое сообщество. Президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон введет новые санкции против страны, а представитель Госдепа США Нед Прайс отметил, что иранки не должны быть задержаны (не говоря уже о жестоких избиениях) за свою одежду.

Шведский член Европарламента Абир Аль-Сахлани выразила солидарность протестующим, отрезав себе волосы во время выступления в Страсбурге. Поступок политика поддержали мировые знаменитости. Среди них — обладательница премии «Оскар» Жюльет Бинош, актрисы Шарлотта Рэмплинг, Марион Котийяр, а также певица Шарлотта Генсбур и супермодель Карла Бруни.

Вопреки массовому недовольству иранцев, духовный лидер и руководитель страны Али Хаменеи заявил, что все беспорядки были организованы извне. По его словам, нестабильность спланировали США, сионистский режим и их подчиненные. Президент Ирана Ибрахим Раиси занял аналогичную позицию, назвав происходящее на территории государства бунтом.

«Распространение проституции путем снятия хиджаба»

В исламских странах нормы шариата заменяют привычную правовую систему и обязывают граждан следовать определенным правилам не только в поведении, но и во внешнем виде. Наряды мусульман должны закрывать аурат (часть тела, которую необходимо прикрывать перед другими людьми — прим. «Ленты.ру»). У женщин это — все тело, кроме овала лица и кистей рук. Таким требованиям отвечают хиджаб, никаб, чадра, абайя и бурка.

За соблюдением религиозных догм и общественной морали надзирает так называемая Шариатская гвардия — религиозная полиция, которая зачастую входит в Министерство внутренних дел. В разных регионах название органа может меняться. Так, в Афганистане за порядком следит Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков, которое вернулось в страну с пришедшими к власти сторонниками движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). В Иране орудует «Назидательный патруль», в Малайзии — Исламский религиозный департамент федеральных территорий, а в Саудовской Аравии существует Комитет по поощрению добродетели и удержанию от порока, насчитывающий 3500 сотрудников.

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Иранка Махса Амини — лишь одна из жертв многовековых безжалостных устоев исламского мира. История знает немало случаев, когда непокрывшие голову женщины страдали от еще большей жестокости. Некоторым из них удавалось отделаться штрафом, но были и другие — они попадали в тюрьму или терпели физическое насилие, которое нередко заканчивалось смертью.

Одним самых резонансных дел о радикализации мужчинами исламского дресс-кода считается пожар в школе для девочек в Мекке. В тот день, 11 марта 2002 года, трагически погибли 15 учениц, все — молодые девушки. Девять из них были подданными Саудовской Аравии, остальные — приезжие из Чада, Египта, Гвинеи, Нигера и Нигерии.

Виновниками смерти школьниц назвали сотрудников религиозной полиции, которые помешали им покинуть горящее здание и препятствовали работе спасателей. Преступники казнили девочек за то, что те пытались выбраться из школы в одежде, не соответствующей исламским обычаям.

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Шариатская гвардия отрицала обвинения в блокировке ворот, однако дело получило широкую огласку и не осталось без внимания властей. На фоне возмущений произошли значимые реформы в сфере образования: наследный принц Саудовской Аравии Абдул-Маджид забрал полномочия по управлению женскими школами у Генерального совета по образованию для девочек, который контролировался консервативными священнослужителями, и передал их министерству образования.

В прошлом году с жестокостью шариатской гвардии столкнулась и палестинский репортер Рева Мершид, работавшая на границе с Сектором Газа. По словам журналистки, после неудачной попытки задержания член пограничного патруля ХАМАСа избил ее веткой лимонного дерева за то, что она отказалась надевать хиджаб. Впоследствии медики зафиксировали у женщины гематомы по всей спине.

Пострадавшая подала жалобу в Министерство внутренних дел страны, где пограничника пообещали наказать. Однако дело замяли, а Мершид была вынуждена эмигрировать из-за массовой травли со стороны консервативной части общества. «Я журналистка и люблю свою работу, но я больше не чувствую себя в безопасности в своей родной стране», — признавалась она.

Часто полицейские не забирают нарушительниц в участки, а совершают самосуд прямо на улице. В 2019 году блюститель закона распылил перцовый баллончик проходившей мимо иранке в лицо из-за ее возмущения необходимостью носить хиджаб на улице. Местная жительница успела снять происходящее на видео. Женщина раскритиковала сотрудника полиции нравов за слепое следование государственной политике и спровоцировала его на ответные действия. «Делай, что хочешь, мне не страшно!» — выкрикнула жертва перед тем, как мужчина достал баллончик.

В следующем году другая иранка, чье имя также не раскрывается, разозлила правоохранителя неряшливо повязанным хиджабом. Полицейский долго преследовал мусульманку, а затем схватил ее за руку, несколько раз ударил ногой в живот и отбросил на дорогу. Все это время она пыталась противостоять обидчику, но прохожие не обращали на них внимание.

Из-за нарушения дресс-кода в тюрьму попала и иранская правозащитница Саба Корд Афшари. Женщину приговорили к 15 годам заключения за «распространение проституции путем снятия хиджаба». В тот же месяц три другие активистки получили по 6 лет тюрьмы за антигосударственную пропаганду.

Каждый год иранская полиция задерживает 18 тысяч человек и 90 процентов из них — женщины. Нарушения включают в себя игнорирование дресс-кода или прогулку с мужчиной

Особенно остро с проблемой превышения полномочий полиции нравов столкнулись жительницы Афганистана, когда радикальное движение «Талибан» взяло власть над страной летом 2021 года. С того момента талибы жестко следят за соблюдением всех шариатских норм, а виновных жестоко наказывают без суда и следствия.

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Уже в мае нынешнего года студентка Назанин рассказала, что подверглась оскорблениям и получила два удара плетью за то, что ехала на переднем сиденье такси в Кабуле. «Мне казалось, что мои кости ломаются, после этого я перестала чувствовать спину», — пожаловалась молодая девушка и добавила, что водителя такси также забрали в участок. Судьба мужчины до сих пор неизвестна.

Жительница города Шабнам (имя не раскрывается) призналась, что с приходом талибов к власти женщины утратили элементарное чувство безопасности, причем исключением не стали даже дети. По словам афганки, полиция нравов публично отрезала волосы ее 12-летней племяннице, поскольку они не были покрыты хиджабом. В связи с этим семье девочки пришлось спешно покинуть страну.

Талибы призвали меня не носить яркие наряды, угрожая в следующий раз избить плетью. Новая власть забрала одно из основных прав — выбирать то, что я хочу носить. Все это слишком больно для меня, — Зармина, жительница Афганистана.

Преступления в сети

Мусульманкам не обязательно появляться без хиджаба на публике, чтобы привлечь внимание шариатской гвардии. Достаточно лишь поделиться «откровенными» кадрами в соцсетях — то есть показать тело и волосы. Так, в июле 2017 года в Саудовской Аравии задержали модель по имени Хулуд за ношение «непристойной одежды». В ролике, который опубликовали без ее ведома, девушка гуляла по форту Ушайкир без хиджаба в футболке и мини-юбке. Религиозная полиция расценила поступок манекенщицы как сексуальную провокацию, за которую ей как минимум грозил штраф, а с наибольшей вероятностью — порка розгами или тюремный срок.

На допросе Хулуд заявила, что на прогулке ее сопровождал родственник мужского пола. Данный факт, а также широкое недовольство общественности поведением шариатской гвардии, смягчили риторику властей и модели удалось избежать наказания.

Аналогичный инцидент произошел с иранской гимнасткой Маэде Ходжабри. Спортсменка регулярно размещала видео, на которых танцевала без хиджаба в собственной спальне, стараясь привлечь новую аудиторию. Полиция обвинила девушку в нарушении моральных норм, настаивая, что она призывает добропорядочных женщин следовать своему примеру. Доподлинно неизвестно, чем закончилось ее дело, поскольку правоохранители Ирана, как правило, неохотно делятся с журналистами подробностями таких историй.

Информация о нарушениях прав женщин не распространяется в интернете из-за цензуры. Вне закона в Иране находятся сексуальные порталы и политические сайты, а также любые материалы и блоги о правах женщин. В стране заблокированы почти все популярные мессенджеры и соцсети

Обычно в заголовки СМИ попадают случаи насилия мужчин над женщинами, однако зачастую не менее жестокими оказываются сами мусульманки. В 2018 году женщины-офицеры иранской Шариатской гвардии избили местную жительницу во время конфликта из-за ее хиджаба. Перепалка полицейских и «нарушительницы» попала на видео. Когда ролик стал вирусным, министр внутренних дел Абдолреза Рахмани Фазли приказал провести «всестороннее расследование», однако назвал инцидент исключительным.

Подобная формулировка не понравилась правозащитникам. Вице-президент Ирана по вопросам женщин и семейных дел Масумех Эбтекар осудила действия офицеров в Twitter, однако дальше возмущенных постов дело не продвинулось. Как сложилась судьба избитой девушки и понесли ли наказание работницы полиции — неизвестно.

Против платка

Феминизм и просочившиеся в исламские страны европейские ценности вдохновили женщин на противостояние консервативному режиму. Новое поколение мусульманок стало социально активным: они получают образование и строят карьеру, учатся выходить из тени отца или мужа. Однако сторонники традиционных устоев не принимают поведение современных девушек, что приводит к столкновениям среди населения.

Еще за четыре года до протестов, в Иране распространилось движение одиночных пикетов против принудительного ношения хиджабов. Акция начала набирать обороты 29 января 2018 года, когда сразу несколько жительниц Тегерана взобрались на трансформаторные будки и принялись размахивать платками как флагами.

За нарушение общественного порядка иранская полиция задержала 29 женщин, которые выступили против закона об обязательном ношении хиджаба в публичных местах

После того как фотографии первых протестующих появились в соцсетях, все больше иранок приняли решение выходить на аналогичные пикеты. Женщины демонстративно снимали платки на улице и размахивали ими, держа в руке или намотав на палку. Протесты стали самыми крупными со времен Исламской революции 1978-1979 годов. Генпрокурор Мохаммад Джафар Монтазери тогда заявил, что иранских женщин подталкивают к «беззаконию» из-за рубежа. В конечном счете властям удалось подавить протесты и оставить ношение хиджаба обязательным для женщин.

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Ограничения свобод коснулись женщин и в Афганистане после прихода к власти «Талибана». По сообщениям правозащитников ООН, ситуация с правами жительниц страны в настоящий момент крайне тяжелая: их избивают на улице и похищают, им закрывают доступ к образованию. С 25 августа талибы также запретили женщинам выходить из дома, поскольку это опасно для жизни.

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Власти пообещали обеспечить соблюдение прав женщин в рамках законов шариата, однако либеральная часть общества, не согласная с риторикой правителей, начала устраивать митинги по всей стране. Основным лозунгом демонстраций стал призыв «Образование, работа, свобода — на пути к процветанию!».

Протестующим дали жесткий отпор. Талибы не только применили против участниц акций на улицах слезоточивый газ, но и устроили рейды по их домам. По словам одной из протестующих Таманны Парияни, некие люди представлялись талибами и требовали открыть дверь, а после отказа пытались ее выбить. В конечном счете девушку и еще двух жительниц Кабула задержали — другие подробности об их судьбе так и не появились в прессе.

Скрытая свобода

Большинство женщин предпочитают высказывать свое недовольство законами в социальных сетях, как правило, публикуя посты анонимно. Интернет стал основным инструментом борьбы за свободу в мусульманских странах, поскольку их власти все еще не изобрели способ полностью ограничить доступ к свободной сети.

Так, в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) существует сообщество My Stealthy Freedom («Моя скрытая свобода»), на которое подписаны более миллиона пользователей. Сторонницы движения на протяжении многих лет выступают за освобождение восточных женщин от ига религиозной одежды.

Его создательница — иранская журналистка Масих Алинеджаду — не ограничилась группой в соцсети. В 2016 году она также призвала иранских мужчин фотографироваться в хиджабах в знак солидарности с жительницами страны. Участники акции снимались в платках или предметах гардероба, натянутых на голову (футболках, рубашках и так далее), а в подписях к фото использовали хештег #MenInHijab, призывая дать иранкам право самостоятельно выбирать одежду.

Большинство этих мужчин живут в Иране и каждый день видят, как их родственниц унижают навязыванием хиджаба и пугают полицией нравов, — Масих Алинеджаду, иранская журналистка.

В поддержку иранских женщин выступают и зарубежные деятели. Голландский фотограф Маринка Массеус создала одноименный проект «Моя скрытая свобода», в рамках которого местные жительницы срывали хиджаб с головы на камеру и рассказывали о своем отношении к данному предмету гардероба. По словам автора видео, ей пришлось заклеивать окна квартиры в Тегеране, чтобы не привлекать внимание полиции вспышками от фотоаппарата.

Помимо «Моей скрытой свободы», в Иране популярно движение под названием «Белые среды», последовательницы которого появляются на публике с непокрытой головой или делятся снимками без хиджабов в соцсетях. Всего в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) под хэштегом #Whitewednseday опубликовано более 34 тысяч постов.

По данным международной неправительственной организации Amnesty International, как минимум восемь женщин на данный момент находятся в заключении за участие в кампании. Иранок обвиняют в коррупции и проституции, пропаганде против системы и сговоре для совершения преступлений против национальной безопасности. Правящая элита пытается выбить из активистов видеопризнания в противоправной деятельности, и для этого используются все средства: заключение с лишением права на переписку и общение, длительное одиночное содержание под стражей, а также угрозы в адрес их родственников.

«Нам предстоит научиться бороться»

Как ни парадоксально, наравне с массовыми протестами в восточных странах появились движения, посвященные борьбе с дискриминацией женщин в хиджабах. Причина кроется в следующем: как минимум в десяти странах Европы исповедующим ислам девушкам запрещают посещать общественные места в традиционной одежде, а рестораны и магазины отказывают им в обслуживании. Например, власти Франции запретили носить в бассейнах буркини (купальный костюм, закрывающий голову и тело), поскольку, по их мнению, он представляет собой один из символов дискриминации женщин.

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За право мусульманок на хиджаб борются крупные сообщества Respect My Veil и Surviving Hijab. Страница последнего в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) насчитывает более миллиона участников. Создательница движения, египтянка Мунал Ростом считает, что Surviving Hijab перестал быть обычной группой в социальной сети и за несколько лет своего существования превратился во всемирное движение в поддержку женщин, принявших решение покрывать голову.

Люди думают, что мы [мусульманки] необразованны, не говорим на иностранных языках и не занимаемся спортом. Но все это лишь стереотипы, навязанные медиа, — Манал Ростом, основательница движения Surviving Hijab.

Плюс ко всему в индустрии моды продолжает стремительно развиваться стиль Modest Fashion. Такая одежда не подчеркивает особенностей женской фигуры и скрывает все оголенные части тела от посторонних глаз. Специалисты платформы Lyst (анализирует поведение потребителей в сегменте моды) отмечают, что только в 2019 году количество поисковых запросов на тему благопристойной моды выросло на 90 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

$ 295 млрд покупатели потратили на скромную одежду за последние 12 месяцев, согласно отчету State of the Global Islamic Economy