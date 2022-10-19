Почему Россия решилась продать Аляску Америке

18 октября 1867 года состоялась официальная церемония передачи Аляски Соединенным Штатам Америки. Российская империя продала полуостров за 7 млн долларов. Через 30 лет на Аляске началась золотая лихорадка, а потом — добыча нефти. Однако на момент продажи «Русская Америка» представляла интерес только благодаря пушнине — на Аляске обитали морские выдры с густым и теплым мехом. Зверьки были дружелюбными и не боялись охотников. В итоге охота поставила морских каланов на грань исчезновения. Их мех был невероятно дорог.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Экономически невыгодная Аляска

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Однако больше никакого экономического или политического интереса Аляска не представляла. Историк Евгений Гурьев в комментарии для «Слово и Дело» отмечает, что на момент продажи о запасах золота и нефти на Аляске никто не знал. Да и сейчас эти ресурсы практически исчерпаны — например, большую часть нефти США сейчас добывают в Техасе, на буровых платформах в районе Мексиканского залива. Аляска сыграла свою роль в процессе индустриализации США, но это было в конце XIX — начале XX века.

«В тот момент, когда Аляска была продана, о ресурсах еще никто не знал. Это был дикий край, точно такой же, как и Сибирь, и близлежащая Чукотка. Он был далеко, туда было крайне сложно добраться в силу тогдашних транспортных средств. Транссибирской магистрали, судоходного сообщения с Дальним Востоком, и тем более Северного морского пути еще не было. Добраться туда было крайне сложно, как говорится, на санях по сибирским трактам или по сибирским рекам», — отмечает историк в комментарии для «Слово и Дело».

Политический шаг

Во второй половине XIX века Россия находилась в очень сложных политических отношениях с Англией. Великобритания была главным конкурентом, главным политическим противником России — примерно таким же, каким сейчас выступают США.

Нашим странам даже довелось повоевать во время Крымской войны, и потом Россия и Великобритания несколько раз балансировали на грани войны в 60-80-е годы XIX века.

«После Крымской войны англичане отправили эскадру на Камчатку и попытались захватить Петропавловск-Камчатский. У них это не получилось — атака была отражена, но не было никаких гарантий, что в случае обострения отношений Британия не отправит туда более сильную эскадру. Британский флот на тот момент был первым в мире. Существовал риск, что эти территории может просто захватить Британия и они станут британским плацдармом. Рисковать так русское правительство не хотело», — отмечает историк.

Материальной выгоды от сохранения Аляски тоже не было — территории Российской империи вполне хватало. В то время гораздо острее стоял вопрос о Средней Азии. Именно в середине XIX века Россия активно проникала в Азию, занималась Балканским проектом. В данной ситуации Россия пожертвовала фактически никому не нужной территорией.

Подарок другу

Россия предложила Аляску по не очень большой цене государству, с которым были хорошие отношения. В XIX веке Россия и США были союзными державами. В период борьбы за независимость и во время Гражданской войны Российская империя поддержала законное федеральной правительство северян. Южан, в свою очередь, поддержали англичане.

«Почему бы не уступить эти территории, тем более за деньги. Это были миллионы золота, которые заплатило американское правительство дружественной державе. Это казалось логичным выбором. Точно так же Россия поступила с Курильскими островами, уступив их японцам в обмен на отказ от японских претензий на Южный Сахалин. И опять же, речь шла о том, что Курильские острова могут захватить англичане. И с Японией были налажены дипломатические отношения. На тот период эти территории казались очень дальними, очень малообжитыми и бесполезными с точки зрения материальной выгоды», — отмечает Евгений Гурьев.