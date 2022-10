Датировано самое ранее употребление молока древними людьми

Международная группа ученых под руководством Бристольского университета обнаружила свидетельство самого раннего употребления молока взрослыми людьми в каменном веке, датированное эпохой раннего неолита, около 7400 лет назад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).