Что будет, если 10 минут смотреть в зеркало, не отрываясь

Ежедневно мы так или иначе обращаемся к зеркалу, но едва ли кто-то проводит перед ним 10 минут, не отрывая взгляд. Но, как оказалось, если сделать это, может произойти нечто крайне странное. Подробнее – в материале "Рамблера".

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Психологи из Урбинского университета провели эксперимент: испытуемые в полутемной комнате должны были смотреть на свое лицо в зеркале в течение 10 минут, не отрываясь. Эффект оказался ошеломительным.

Участники рассказали, что по прошествии какого-то времени их лица становились чужими и даже искажались. К примеру, испытуемые наблюдали в отражениях живых или уже умерших родителей, детей, старух и портреты далеких предков. Более того, кому-то мерещились морды животных, а также фигуры фантастических существ.

Изучив реакции подопытных, ученые дали название данному феномену "иллюзия чужого лица". Вскоре эксперты выяснили, что данная иллюзия работает не только с зеркалами. Те же ученые усадили испытуемых парами и договорились, что те будут смотреть друг на друга, не отрываясь. Оказалось, что даже при таком раскладе лицо оппонента начинает меняться. Испытуемые рассказывали, что видели, как лица их напарников превращаются в лица монстров или лица их друзей.

По мнению специалистов, "иллюзию чужого лица" можно объяснить феноменом Трокслера и нейронной адаптацией.

Феномен Трокслера характеризуется тем, что когда мы долго на что-то смотрим, оно резко исчезает из нашего поля зрения. Мозг рассуждает так – объект неподвижен, а значит, неважен. Вследствие этого мозг начинает "вырезать" данный объект.

Нейронная адаптация, в свою очередь, работает так: когда вы долгое время получаете одну и ту же информацию, мозг перестает ее воспринимать, чтобы не перегружаться. Это также ответ на вопрос, почему в течение дня мы перестаем чувствовать свои духи.