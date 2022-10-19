«Я пожила неделю в стиле zero-waste и спасла планету»

Автор Super решила хотя бы одну неделю пожить осознанно и разумно, а именно –– в стиле zero waste.

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Так что же такое zero waste?

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Проще говоря, это философия разумного потребления, которая предполагает производить меньше бытовых отходов, в идеале –– не производить их совсем. Этого можно добиться с помощью многоразового использования бытовых вещей, тогда мусора действительно станет меньше.

Еще в начале нулевых принципы zero waste начали потихоньку воплощать в жизнь. Главным образом в США и Европе распространились специальные мусорные баки для сортировки разного вида пластика. Позднее это движение разошлось по всему остальному миру. В некоторых европейских городах такой стиль жизни поощряется и его даже стремятся сделать обязательным посредством штрафов. Чтобы философия работала, каждый должен осознанно к ней прийти. Чем больше таких людей на планете, тем лучше.

Нельзя сказать, что в России zero waste совсем не развито. Наоборот: я все чаще замечаю раздельные мусорные баки на станциях МЦК или у жилых домов. В Москве есть несколько довольно эстетичных и приятных магазинчиков, в которых продают многоразовые приборы, трубочки и прочие мелочи.

Как подготовиться?

В один из таких приятных магазинчиков на Маяковской я первым делом и отправилась. У меня не было буквально ничего, чтобы начать осознанную жизнь, только старый термос и много желания.

В «Котомке» я пообщалась с консультантами, которые оказались настоящими гуру zero waste. Они рассказали, что для начала достаточно купить стеклянную или металлическую трубочку для кофе с собой. Дело в том, что кофе стараются подавать в бумажных стаканчиках с добавлением биоразлагаемого пластика, а вот трубочка чаще всего остается самой обычной пластиковой.

Я решила купить набор из трубочки и деревянных приборов в льняном мешочке, чтобы уж наверняка не пользоваться одноразовыми. Следующим шагом было приобрести складную кружку и ходить с ней по кофейням (в некоторых местах это даже вознаграждается 10-процентной скидкой). У меня был термос, и я решила приспособить его для этих целей.

Zero waste в городских реалиях

Частенько я забывала брать термос с собой, однако никогда не забывала стеклянную трубочку. Ощущения оказались очень необычные: всякий раз, когда я заходила за кофе, просила не давать мне пластиковые крышечку и трубочку, ибо у меня была своя! Кто-то смотрел на меня одобрительно, а кто-то не понимал, почему я так странно себя веду.

В использовании стеклянной трубочки для меня оказалось свое преимущество: она всегда оставалась целой, и напиток пился мною легко. С обычным трубочками ввиду моей задумчивости или нервов так не выходило: обычно я ее просто сгрызала, поэтому дальше приходилось пить из стаканчика, что было не всегда удобно на ходу.

Когда я все-таки «научилась» брать термос, почти во всех модных кофейнях в центре меня ждал приятный сюрприз в виде небольшой скидки на кофе. А вот деревянными приборами мне так и не посчастливилось воспользоваться –– в местах, где я ела, вилки и ножи были настоящими.

Что я делала дома?

В мире стремительно истощаются запасы питьевой воды. Конечно, моя неделя погоды не сделает, но небольшой вклад внесет, если верить Грете Тунберг.

Чтобы тратить меньше воды, в идеале нужно не мыть посуду, стирать одежду вручную в одном и том же тазике, а потом, прокипятив воду, в нем же и помыться. Конечно, это весьма экстремально, но есть пара в Италии, которая так и живет.

Лично я решила проблему с частым мытьем посуды: блюдо я накладывала не в тарелку, а прямо на фольгу. Вообще кто-то для этого использует восковые салфетки, но фольга мне эстетически ближе. В фольге можно готовить еду и прямо из нее и есть, что я и делала.

Честно говоря, я была только рада такому эксперименту, ведь я вообще не люблю мыть посуду. Кто бы мог подумать, что моя лень в данной ситуации может привести к осознанной жизни.

Стирала я, к сожалению, по старинке, ибо времени на ручную стирку не было. С банными процедурами вышло точно так же.

Мнение редакции

В результате эксперимента теперь у меня есть замечательная стеклянная трубочка и приборы, которые, скорее всего, пригодятся мне в походе или на летнем фестивале. Так что я вполне довольна!