Женщина по вине ветврача переплатила 200 тысяч рублей

Жительнице Кемерова пришлось отдать сотни тысяч рублей, лишь бы спасти домашнего питомца, состояние которого ухудшилось из-за некачественного лечения в ветклинике.

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Собачница из Ленинского района Кемерова засудила ветеринара из клиники "Рекс" за плохое лечение питомца – боксера по кличке Ника, которую сбила машина. Любимец получил серьезные переломы лапы, и хозяйка в срочном порядке повезла его на операцию. Однако ветеринар плохо зафиксировал обломки костей и не проверил эффективность выписываемых лекарств.

"Были допущены следующие недостатки: выбран неоптимальный в конкретной ситуации метод фиксации отломков локтевой кости <...>, отсутствие бактериологического исследования и определения чувствительности патогенных микроорганизмов к антибиотикам", – сказано в решении Ленинского райсуда Кемерова.

Женщине пришлось везти питомца, состояние которого стремительно ухудшалось, в Новосибирск. Там эксперты выяснили, что лечили Нику неправильно. На исправление последствий кемеровчанка потратила более 200 000 рублей, потому подала в суд на виновника.