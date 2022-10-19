Отец и сын поймали 272-килограммового морского дьявола

Дэниел Арисп и его сын Джеремайя из американского штата Техас на турнире по ловле акул на острове Падре поймали гигантского морского дьявола весом 272 килограмма. Об этом сообщает My San Antonio.

Фото: Wikimedia.org Wikimedia.org

Мужчина с сыном отплыли на каяке на 200 метров от берега и закинули удочку. В качестве наживки они использовали полосатого тунца.

Спустя полчаса начало клевать, улов пытались вытащить не менее 45 минут. Дэниел и Джеремайя думали, что это огромная акула, но выяснилось, что это огромный скат манта, которого также называют морским дьяволом.

Рыба оказалась шириной 2,7 метра и весом 272 килограмма. После измерений ската отпустили: