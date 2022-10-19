Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+9° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
1 час назад

Отец и сын поймали 272-килограммового морского дьявола

Мария Иглина

Дэниел Арисп и его сын Джеремайя из американского штата Техас на турнире по ловле акул на острове Падре поймали гигантского морского дьявола весом 272 килограмма. Об этом сообщает My San Antonio.

Отец и сын поймали 272-килограммового морского дьявола
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

Мужчина с сыном отплыли на каяке на 200 метров от берега и закинули удочку. В качестве наживки они использовали полосатого тунца.

Найдена самая тяжелая костная рыба в мире

Спустя полчаса начало клевать, улов пытались вытащить не менее 45 минут. Дэниел и Джеремайя думали, что это огромная акула, но выяснилось, что это огромный скат манта, которого также называют морским дьяволом.

Рыба оказалась шириной 2,7 метра и весом 272 килограмма. После измерений ската отпустили:

"Я где-то читал, что манты — это охраняемые рыбы, поэтому знал, что нам нужно вытащить его, снять крючок и отпустить".

Ранее мужчина выжил после того, как крокодил укусил его за голову.

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители